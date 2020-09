En entrevista con Sergio Novelli, Iván Simonovis, aseguró este miércoles 2 de septiembre que el exgobeador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, y el diputado ante la Asamblea Nacional, Stalin González, “tendrán que responderle al país” por las conversaciones sostenidas con Turquía en una mediación con el régimen de Nicolás Maduro.

“Entiendo que si eres demócrata quieras negociar, pero las negociaciones tienen un marco, deberían ser totalmente transparentes y públicas”, expresó.

Simonovis indicó que una verdadera negociación debe incluir un nuevo CNE y la liberación de todos los presos políticos.

“Bajo esa condición sí. Pero si me dices que vas a soltar solo a unos y al CNE lo vas a poner tú , eso no son negociaciones, no beneficia en nada al país. Están repitiendo lo que se ha hecho en otras oportunidades”, dijo

Por otra parte, el comisario manifestó que a los aliados del régimen de Maduro como Turquía, Rusia, China e Irán, solo les interesa que la situación de Venezuela se regularice porque se están beneficiando de las riquezas del país.

“Ellos van a ser cómplices de cualquier cuestión que quiera hacer el régimen. Les mandan oro ilegal y les mandan un avión lleno de efectivo, como los narcotraficantes”, sentenció.