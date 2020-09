Delsa Solórzano a Capriles: No acompaño el fraude electoral, no seré cómplice de la satrapía #3Sep

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, envió un mensaje al excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, quien recientemente manifestó que respaldará el llamado a las cuestionadas elecciones parlamentarias por parte del régimen de Maduro.

La parlamentaria venezolana aseveró en sus declaraciones vía Twitter que no formará parte del “show electoral” que pretende llevar a cabo Maduro el próximo 6 de diciembre.

“No acompaño el fraude electoral, no seré cómplice de la satrapía. No legitimo a Maduro. No hay argumento sólido que me lleve a acabar con nuestro ÚNICO poder legítimo: la @AsambleaVE . Me mantengo firme junto a los 27 partidos que firmamos el acuerdo del 2 de agosto”, escribió.

Por otra parte, acotó que la unidad de los factores políticos de Venezuela es “imprescindible para alcanzar la libertad del país”. Acotó que quienes opinan lo contrario estarían colocando su intereses por encima de los del pueblo venezolano.