Roberto Marrero: Las parlamentarias no serán el 6 de diciembre #4Sep

Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló este viernes en una entrevista con el periodista Román Lozinski, que las elecciones parlamentarias no serán el próximo 6 de diciembre.

Marrero indicó que chavismo buscan inmunidad parlamentaria para cuando “Maduro caiga”.

“Voy a adelantar una primicia, eso no será el 6 de diciembre porque esa arca de Noé no será ese día porque no dan los tiempos para garantías institucionales, a los señores les hace falta inmunidad y deben protegerse para cuando Maduro caiga. A mí me dio alegría cuando subió el número de diputados a 277 porque eso significa que temen por su futuro y eso es bueno”, precisó.

Por otra parte, al ser consultado por la decisión que tomó el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, de reunirse con el régimen de Maduro, Marrero dijo que “él tiene derecho a hacer política”.

“La gente sataniza a Capriles, yo no, no acompaño su política porque acompaño la de Guaidó y creo que la AN que viene no surtirá efecto. María Corina Machado, Capriles y Guaidó tienen su visión, en la política ser coherente no es la tapa del frasco, la coherencia política no es una virtud, es una condición”, sostuvo.