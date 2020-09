VIDEO Teodoro Campos: La Fuerza Armada está ahí y se puede recuperar

El coronel retirado y diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Teodoro Campos, cree en la reconstrucción del país y sus instituciones. Dejó claro que no hay condiciones para un evento electoral, por lo cual respalda a Juan Guaidó en la conformación del Pacto Unitario

“Si Dios me dio una oportunidad para seguir viviendo y me pude recuperar, Venezuela también podrá salir adelante”.

Esta fue la sentencia del diputado Teodoro Campos quien tras un intenso tratamiento, ha logrado recuperarse del terrible episodio que vivió en abril de 2018, en Catia, cuando fue atacado por simpatizantes de Nicolás Maduro.

Por la violenta agresión tuvo pérdida de masa encefálica que dejó en su salud secuelas lamentables. Campos, conocido en Lara como “Comando”, tiene una personalidad vivaz. Ése mismo espíritu lo llevó a luchar, contra todo pronóstico, por recuperar su salud y lo logró.

Esto implicó separarse de la política por razones médicas. Cuando interfiere en los complejos debates del país tiende a retroceder. “Yo reconozco que a veces cometo travesuras pues por instrucciones médicas debo mantenerme alejado de la política porque se me irrita una parte del cerebro. Pero, cuando veo a mi país en esa crisis no puedo quedarme quieto”, confesó conmovido.

Durante la entrevista se quebrantó varias veces. Y es que, asegura, no le es indiferente el drama que vive Venezuela.

¡No al fraude electoral!

Al ser consultado sobre la convocatoria del régimen de Nicolas Maduro a las elecciones parlamentarias, Campos advierte que no existen condiciones para tal proceso.

En este contexto, lamentó que figuras de oposición se presten a la agenda de Maduro, entre ellos Henri Falcón, exgobernador de Lara, con quien compartió criterios políticos por varios años. “Él no ha explicado por qué el aumento de diputados. No ha explicado por qué eliminaron los partidos políticos ni por qué no hay condiciones para los venezolanos… De eso no habla”.

A su juicio, Falcón recurre a los discursos de contenido social para desviar la atención del verdadero problema: la permanencia de Maduro en el poder. “Él se pone a decir que esto hay que hacerlo por los niños que no comen… por los niños que no comen es que nosotros no aceptamos esa manipulación para que dure más la dictadura”.

La ruta es la unidad

“Nuestro presidente Guaidó ha explicado una propuesta de unidad que inicia con la participación de todos los sectores y la conformación de iniciativas que promuevan el retorno de las acciones de calle”, dijo Campos.

Su vocación primera es la militar. Por eso, confía en que el restablecimiento de la democracia permitirá la renovación de la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales. “La Fuerza Armada está ahí y se puede recuperar. El cuerpo de policía está ahí y también se puede recuperar si sembramos nuevamente los valores de la ética, la honestidad, del respeto, de la integridad”.

Es importante señalar que Campos, además de militar, fue comandante de la policía del estado Lara para luego dedicarse a la política en la Gobernación del estado Lara de la mano de Avanza Progresista, partido al cual renunció en diciembre de 2018.

Finalmente, envió un saludo a los larenses y les pidió confianza. “No hay un manual para salir de la dictadura, pero lo vamos a lograr”.