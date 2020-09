Yubis Guzmán y su amor por los animales reflejado en el arte #6Sep

Los artistas podemos hacer lo que queramos porque somos artistas, en mi caso yo veo un perro de color marrón pero lo puedo pintar colorido y a las personas le gusta y quizás esos colores expresan la personalidad de la mascota. El arte tiene un poder infinito.

La pasión por el dibujo y la pintura, junto al amor por los animales, creó el estilo de Yubis Guzmán para hacer su arte. Esta venezolana que emigró a Argentina se ha dedicado desde hace al menos cuatro años a pintar desde la técnica del realismo, numerosos retratos, pero en especial de animales domésticos.

Una petición para pintar el retrato de un señor mayor fue quizás el punto de partida que dio a conocer a esta joven autodidacta como artista de la pintura en Buenos Aires. Contó en exclusiva para Elimpulso.com que ha pintado y dibujado desde que tiene uso de razón; y considera que nació con ese don.

“En mi familia nadie es artista. Me considero una artista autodidacta, porque la mayoría de cosas que sé es porque he investigado y practicado muchas horas”, comentó Yubis Guzmám, quien antes de emigrar por la crisis en el país, había iniciado las carreras de arte y psicopedagogía.

Amor por los animales

Se descubrió con un amor inmenso por los animales, al punto de decidir no comer carne animal. Guzmán, quien tiene proyectos para pintar también a animales silvestres a través de temáticas variadas, es de las que cree que los animales y las mascotas son seres muy especiales e importantes, además de ser una compañía maravillosa. “Este mundo sin animales no sería el mismo. Cuando hablo de mascotas no solo es un perrito o un gatito, sino también un erizo, un cerdito, un conejo, un hámster o un pez, por ejemplo”, dijo la artista, quien por ahora no tiene mascota pero desea tener un cerdito en casa.

“Veo a los animales con un respeto muy grande. Para mí, ellos son seres vivos que merecen ser respetados y amados”

Yubis Guzmán, también pinta a personas y sus creaciones se pueden ver en las cuentas de instagram @Yubis_arts y @Pets_art

Relató que la preferencia en su arte son las personas y los animales, siempre a través de la técnica del realismo. “Un realismo espontáneo. Mis pinturas tienen la forma exacta de la fotografía, soy muy espontánea a la hora de pintar, utilizo colores brillantes. Mis pinturas no tienen colroes tierra, ni negro, los colores son los primarios, secundarios y blanco. Me encanta usar el fondo blanco para resaltar los colores, y que se vea muy expresivo”, compartió.

¿Qué es el arte para ti?

El arte para mí es el medio por el cual puedo transmitir mi visión, emociones y sentimientos. Puedo interpretar el mundo tangible e invisible, el arte tiene que ser estético y tener como fin llegar al corazón de las personas. Que cuando la gente lo vea le transmita algo.