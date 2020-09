AvanceIMP ¡Sin distanciamiento social! La aglomeración de personas en el centro de Barquisimeto es evidente #7Sep

View this post on Instagram

#AvanceIMP Los barquisimetanos no desaprovecharon el tiempo y ya comenzaron a hacer sus distintas actividades y diligencias, tomando en consideración que este lunes inició la flexibilización plena en el estado Lara. Sin embargo, llama la atención que no se cumplen las medidas de prevención ante la pandemia de la COVID-19, ya que se nota la aglomeración de personas en el centro de la ciudad. El distanciamiento social parece haberse olvidado. Y tanto en los comercios como en las calles de la zona, los barquisimetanos están aglomerados, y por ende, expuestos al coronavirus. Es importante mencionar que en los últimos días de ha reportado un considerable incremento en los casos positivos de COVID-19 en el estado Lara. Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #7Sep