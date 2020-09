FOTOS ¡En burro! Por falta de gasolina y ambulancias, paciente improvisa transporte por su salud #8Sep

La escasez de gasolina y la falta de atención en los centros médicos del país, es una combinación que podría ser mortal para los venezolanos.

Este martes 8 de septiembre se vivió un hecho alarmante y lamentable en el Ambulatorio Manzanita, ubicada en la parroquia Buría del municipio Simón Planas del estado Lara, cuando un paciente tuvo que trasladarse aproximadamente 10 kilómetros en burro desde el caserío Barro Negro hasta el mencionado centro médico, ya que no cuentan con los medios de transporte con gasolina ni ambulancias operativas para atender las emergencias.

Erika Camacho, secretaria general de Acción Democrática en el municipio Simón Planas informó a Elimpulso.com que cuando el paciente llegó al ambulatorio con una herida en la pierna, tuvieron que hacerle una cura, lo suturaron y como no habían medicinas lo mandaron a comprar medicinas en donde pueda hacerlo.

“La lógica de comprar medicinas es trasladarse hasta Yaritagua, porque en Manzanita, Buría no hay farmacias. Ese es otro aspecto que agrava la situación de salud en la parroquia Buría“, comentó.

Por otra parte, indicó que los trabajadores de la salud de este ambulatorio no fueron dotados con equipos de seguridad ante la pandemia de la COVID-19, y se tuvo como excusa que no son un centro centinela.

“Sabemos que cualquier persona que presente los síntomas irá al centro médico más cercano y de allí se remite al centro centinela en Sarare“, acotó.

Asimismo, contó que el caso del paciente que llegó en burro hasta el ambulatorio no es el único hecho preocupante que se ha evidenciado en la zona, sino que hace poco tiempo una paciente llegó caminando hasta el centro médico y al no haber médicos que la atendiera, tuvo que salir a buscar una cola en la calle, ya que no contaban con ambulancias que la llevaran a Yaritagua para ser atendida.