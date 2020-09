AvanceIMP Se cansaron de esperar gasolina y trancaron la Av. Los Leones en Barquisimeto #9Sep

View this post on Instagram

Usuarios de la estación de servicio Texaco en la Av. Los Leones ejecutaron una protesta pacífica luego de cumplir más de 20 días en cola a la espera de una gandola con combustible. Ante la falta de gasolina en todo el país, gran parte de las estaciones de servicio en Barquisimeto mantienen largas filas de carros esperando lo que ellos mismos consideran como el nuevo líquido vital para los larenses. Especialistas en la materia aseguran que la gasolina que se está produciendo en Venezuela solo alcanza para el 25% del parque automotor en el país, y ante la falta de importación de combustible la situación ha llegado a agravarse aún más, sin tener una solución a corto o mediano plazo. Usuarios de la estación servicio quieren una respuesta por parte de Carmen Meléndez y aseguran que van a permanecer allí hasta poder surtir gasolina. Reporte: Brian Vidal Cámara: Katherine Nieto Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #EscasezdeGasolina #ColasPorGasolina #Protestas #Manifestaciones #News #Noticias #Información #Barquisimeto #Lara #9Sep