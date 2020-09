Cámara de Industriales Lara: La salud de la economía venezolana es tan importante como la salud del venezolano #11Sep

Mahomed Hussein, presidente de la Cámara de Industriales Lara, manifestó que no apoyan la estrategia emitida por el régimen de Maduro para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19, conocida como el 7+7.

“Creemos que es tan importante mantener la salud de la economía venezolana como la salud del venezolano. Una no puede estar desligada de la otra“, acotó.

Hussein mencionó que es necesario que todos los sectores se incorporen al trabajo, pero con medidas extremas de seguridad.

“No puedes decir cuál centro trabaja y cuál no, porque todos están concatenados“, indicó Hussein. Además, resaltó que los sectores priorizados necesitan también de otros oficios que no tienen el permiso de trabajar durante los días de radicalización en Venezuela.

Por otra parte, detalló que la falta de combustible en Venezuela afecta plenamente a todos los sectores laborales del país. Ante esto, instó a que se den respuestas inmediatas porque “es vital que se resuelva”.

Con respecto a los números de contagiados que constantemente informa el régimen de Maduro, Hussein aseveró que las cifras deberían bajar cuando no hay flexibilización, pero la realidad es otra. Por ello, mencionó que “no existe relación entre apertura de trabajo o radicalización extrema” con la cantidad de contagiados en el país.