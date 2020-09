Richard Blanco: Maduro está asustado, sabe que vienen por él y su clan #14Sep

View this post on Instagram

Richard Blanco: Maduro está asustado, el sabe que por ahí vienen por él y su clan ;no para sacarlo a pasear precisamente. . Por ahí viene algo !. Esta bomba es en el estado Carabobo. . ESTO ESTÁ OCURRIENDO, EN TODO EL PAÍS . . Ha tardado mucho, lo sé antes que le lo digan. . Hay desilusión, también lo sé. . Pero Maduro y su clan de narcos asesinos, están más que asustados. Y van a ir presos, para pagar por los delitos cometidos. . TIAR, R2P, 187#11,DEA, entre otros tratados y los ciudadanos aportando las ganas de liberar a Venezuela ,de estos sinverguenzas; logramos el CESE DE LA USURPACIÓN. . Vamos a lograr la libertad y rescatar la democracia, con FYERZA y DECISIÓN. . Dentro y fuera del país, haremos entender a los países aliados; QUE SOLO NO PODEMOS !. . Lo tenemos que lograr! . LA FUERZA ES LA CLAVE.