Yuyita de Chiossone: Es posible soñar con una ciudad de primera #14Sep

Barquisimeto es una ciudad hermosa. Quienes la habitan la aman y valoran el regalo que supone disfrutar de sus atardeceres, tradiciones y la generosidad de sus tierras que se traduce en alimentos para casi todo el país.

Aún por encima de las dificultades que enfrenta, aún es posible soñarla en grande pues cuenta con las características necesarias para convertirla en una ciudad de primera.

Así señala Yuyita de Chiossone, presidenta de Bandesir, quien fue escogida como oradora de orden de la celebración que organiza el Club de Leones de Barquisimeto, por el 468 aniversario de la ciudad.

“A pesar del severo deterioro sufrido por Barquisimeto, podemos soñar con varias posibilidades para el quinto centenario en el 2052″.

En primer lugar, Barquisimeto ya es una indiscutible ciudad universitaria y educativa del país, que cuenta con al menos quince instituciones de educación superior entre publicas y privadas, nacionales y regionales, dijo.

Además, tiene la experiencia del Conservatorio Vicente Emilio Sojo, uno de los núcleos de enseñanza artística y cultural mas importantes de Venezuela. “Se puede conformar un equipo de expertos educadores de los sectores publico y privado, para elaborar en Barquisimeto el plan de acción para el rescate del sistema educativo venezolano”.

La ciudad de los servicios

Una de las grandes ventajas que tiene Barquisimeto es su infraestructura de salud. Cuenta con el Hospital Antonio María Pineda, el Pastor Oropeza, el Luis Gómez López, Ascardio, el Hospital Rotario, entre otros centros clínicos privados.

El rescate de los centros de salud públicos implica también inversiones a largo plazo en otras dependencias como Hidrolara y las alcaldías.

“La conservación de la ciudad se ha deteriorado de una manera lastimosa. En los años 60, Barquisimeto fue catalogada como la ciudad mas limpia del país. Hoy día nos impacta ver los regueros de basura,las calzadas destrozadas, los alcantarillados tapados, el alumbrado publico inexistente o roto. Pero la responsabilidad no es únicamente del municipio o la alcaldía. La conducta ciudadana deja mucho que desear al respecto, y volviendo al rol indispensable de los maestros y profesores, es necesario desarrollar desde ya, campañas educativas”, expresó Chiossone.

Aprovechar al máximo la ubicación geográfica de nuestro estado es otro de los caminos para su recuperación económica. De esta tierra se cosechan frutos y verduras que alimentan a cientos de venezolanos en todo el país. Reactivar la producción nacional, rescatar el mercado mayorista de Barquisimeto (Mercabar) e incentivar la agricultura, son algunas de las tareas a desarrollar para rescatar al país desde esta trinchera.

Es por ello que, por encima de las adversidades, Chiossone cree que es posible soñar a una Barquisimeto de primera para unos ciudadanos de primera.

A continuación el discurso completo de Yuyita de Chiossone con motivo del aniversario 468 de la ciudad.

Agradezco al Club de Leones Barquisimeto Central, al cual pertenecí como domadora en vida de mi esposo Pablo Chiossone Anzola; a su presidente Dra. Raiza Vasquez de Picón y demás socios del Club; y al Lic. Alexis Carrasco, coordinador del homenaje a Barquisimeto en conmemoración de su fundación, la amable invitación que me han hecho para ser la oradora de orden durante la tradicional celebración que en honor a nuestra ciudad organiza el Club desde hace 54 años, durante los cuales.las mas destacadas personalidades de aquilatados méritos académicos, profesionales y ciudadanos, han tomado la palabra para hablar de nuestra historia, y del acontecer lugareño a los barquisimetanos, para celebrar los mas hermosos crepúsculos del país, de cuando fuimos tercera ciudad de Venezuela, del titulo de Capital Musical de nuestra patria y del centro de desarrollo agroindustrial a cargo de sus heroicos productores y empresarios que resisten de pie los embates de la época en que nos ha tocado vivir.

Los mas doctos historiadores nos han explicado suficientemente las observaciones sobre la verdadera fecha de la fundación de Barquisimeto y sobre como fue escogida provisionalmente por el gobierno regional la fecha del 14 de septiembre para conmemorar dicha fundación de la ciudad; provisionalidad que a pesar de las rigurosas investigaciones que han demostrado que nacimos algún día de mayo del 1552, se ha mantenido como una definitiva fecha simbólica para festejar a Barquisimeto.

Destacados investigadores nos han hablado sobre el origen del nombre “variquisimeto”, nuestro río de aguas cenizas, vocablo utilizado por nuestros aborígenes para referirse al río Turbio. Estudiosos académicos nos han expuesto los logros alcanzados por los habitantes de esta tierra durante estos 468 años. Diria que no me queda un aspecto que abordar que no haya sido tratado por mis ilustres predecesores y que seria una osadía de mi parte, tratar de alcanzar la altura de sus discursos para honrar a Barquisimeto.

A Dios gracias, el Lic. Alexis Carrasco, como buen educador, destacado ex director del Instituto Pedagogico Experimental de Barquisimeto, hoy UPEL, utilizando uno de los recursos de la docencia, me dio un tema para desarrollar: “Aborda el Barquisimeto que desearíamos tener en el futuro”, me dijo. Tremendo reto, pues nuestra situación económica,política y social es calamitosa ya que el tejido productivo, comercial, industrial y agrario del sector privado, se encuentra destruido, en abandono o en bancarrota. Los servicios públicos, todos, están colapsados.

Según la encuesta nacional sobre condiciones de vida en Venezuela (ENCOVI) 2020, hemos perdido parte importante de la población en edades activas (15 a 39 años) a causa de la emigración, originando un envejecimiento de la misma y un incremento importante de familias de carácter monoparental aumentando el numero de mujeres cabezas de hogar. El 13% de los niños en edad escolar no asiste a las escuelas y el sistema educativo nacional presenta una precaria situación con disparidades hacia los sectores menos favorecidos, los cuales no completan la educación obligatoria.

Mas de dos millones de niños y jóvenes están fuera de las aulas y solo un 15% pueden acudir a planteles privados.

Ante el predominio de los dos núcleos urbanos Caracas-Maracaibo que por sus funciones político-administrativas, inversión de capital y aglomeración humana, se convirtieron en las metrópolis nacionales, Barquisimeto, que era la sexta ciudad en importancia en 1891, en 1936 pasó a ser la cuarta y en 1961 llegó a ser la tercera. Nuestra ciudad está considerada como intermedia, y por su ubicación geográfica, encrucijada de caminos en el abra que separa la costa, de la cordillera de Los Andes; es la ciudad que concentra la mayor parte de los servicios educativos, medico-asistenciales, bancarios etc de la región centro occidental.

Su jerarquía, dada por la situación espacial estratégica, hizo de Barquisimeto un cruce de caminos regionales que en el siglo XIX la convirtió en centro de acopio y distribución comercial, que al acceder al mar por Tucacas y Puerto Cabello con la extensión del ferrocarril en 1891, acentuó su papel de distribuidor comercial y centro de mercado. Desde la década del 30, con la llegada de los automóviles y la bonanaza petrolera, la ciudad se vió favorecida con un moderno sistema vial y una red nacional de aereopuertos que permitieron interconectar los puntos mas distantes del territorio.

Con estas características, a pesar del severo deterioro sufrido por Barquisimeto, podemos soñar con varias posibilidades para el quinto centenario en el 2052.

PRIMERO: Barquisimeto, que ya es una indiscutible ciudad universitaria y educativa del país, que cuenta con al menos quince instituciones de educación superior entre publicas y privadas, nacionales y regionales, que hacen de la ciudad el centro de educación mas importante del país a pesar de la carencia de recursos para el adecuado funcionamiento de las mismas, y que es uno de los núcleos de enseñanza artística y cultural más importantes de Venezuela con el Conservatorio de Musica “Vicente Emilio Sojo”, la escuela de artes plásticas “Martin Tovar y Tovar”, varias academias de ballet clásico con proyección internacional, y el sistema de orquestas creado por Jose Antonio Abreu, originado en nuestro estado, puede conformar un equipo de expertos educadores de los sectores publico y privado, para elaborar en Barquisimeto el plan de acción para el rescate del sistema educativo venezolano, que sirva de plan piloto para lograr, como lo hizo Japón, que sobre la base del estudio y del trabajo, se levante el país a pesar de la ruina, que en el caso de Japón fue provocada por la segunda guerra mundial pero a la vuelta de 76 años se convirtió en una de las potencias mundiales con mayor desarrollo.

SEGUNDO: Barquisimeto siempre se distinguió por prestar los mejores servicios de salud de centro occidente ya que cuenta con una amplia red de centros asistenciales públicos y privados, hoy asfixiados por el centralismo que les impone que hasta para la compra mas insignificante deba contarse con la aprobación del ministerio correspondiente, generando meses de retardo con el consiguiente deterioro de instalaciones y equipos.

Paulatinamente nuestro Hospital Central Universitario “Antonio Maria Pineda”,con el empeño y determinación de los Barquisimetanos, tendrá que retomar su autonomía administrativa permitiendo a nuestros brillantes estudiantes de medicina que han demostrado su excelente preparación en el mundo entero, ampliar sus conocimientos sin trabas impuestas por quienes poco entienden de salud y dando a los jóvenes que han obtenido títulos en instituciones que no les han proporcionado los conocimientos indispensables para salvar vidas, la oportunidad de nivelar los vacíos curriculares necesarios para una buena praxis. Igual independencia administrativa deberá lograrse para el Hospital “Pastor Oropeza”, el “Luis Gomez Lopez”, el IPASME y todos los centros comunitarios de salud primaria, y tanto Ascardio como el Hospital Rotario deberán contar con el apoyo que gestionaran los barquisimetanos para extender la excelencia de sus servicios, convirtiendo a Barquisimeto en una ciudad dispensadora de salud apoyada por la red de clínicas privadas, integrando la voluntad de los apostoles de la salud, que lleve a alcanzar la descentralización del sistema sanitario en el país y por ende, de nuestra ciudad.

TERCERO: los servicios públicos serán rescatados, pues lograremos mediante el trabajo coordinado de los particulares e Hidrolara, que ya ha comenzado tímidamente, la revisión y reparación de las tuberías de aguas blancas y servidas, obsoletas ya desde hace mas de treinta años, que impiden un flujo normal y cuya obstrucción de drenajes ha provocado severos perjuicios a la salud de la población y a la infraestructura urbana al ocasionar el colapso de vialidad y edificaciones históricas

Para el 2052 habremos retomado la operatividad del sistema eléctrico regional a través de un modelo que fue el mejor del país, poniendo a funcionar nuestra propia generación de energía local cuyas instalaciones permanecen en abandono, que alivie la actual dependencia del sistema del Guri.

Para apoyar el sistema de transporte publico, el municipio recuperará las unidades que hoy yacen abandonadas en sus instalaciones y habremos desarrollado entre Alcaldía y gremios docentes, programas de educación ciudadana para el cuidado y preservación de los vehículos, e instalado sistemas modernos de vigilancia para evitar el vandalismo. Los medios de comunicación, indispensables para los programas educativos dirigidos al usuario y prestadores de servicio, habrán recobrado su plena capacidad de cumplir con lo pautado en las leyes y realizaran campañas sobre el tema.

Tendremos una red de ciclovias ya proyectada por la Ing. Carolina Espina, con la colaboración de la facultad de arquitectura de la UCV, de la UCLA, de la cámara de Industriales y de las organizaciones ciclísticas de la ciudad, que se desarrollará en su primera fase en el sector que abarca toda el espacio de las instituciones educativas del oeste y la zona Industrial, cuyo estudio y factibilidad ya está adelantado.

El tren, que desde el siglo XIX integró a Barquisimeto a la modernidad, lamentablemente semiabandonado, con espasmódicos intentos de resurrección, será rescatado como medio de transporte publico y de carga entre Lara, Yaracuy y Carabobo, procurando, con la intervención del sector privado, el apoyo financiero de organismos internacionales, que debería empezar a gestionarse lo mas pronto posible, ante la crisis de combustible y del transporte masivo que proveen particulares y municipio.

El aeropuerto “Jacinto Lara” constituye un problema a resolver de inmediato, ya que nuestra ciudad hasta hace poco, tuvo el servicio de múltiples líneas aéreas nacionales e internacionales con operaciones aéreas diurnas y nocturnas, ya que contaba con un buen sistema de balizaje.

Hoy día, Barquisimeto se encuentra prácticamente aislada por vía aérea y nuestro aereopuerto se encuentra en condiciones que talvez la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, que regula la operatividad de aerolíneas e instalaciones, no calificaría para operar vuelos internacionales como en el pasado, debido al deterioro de sus instalaciones, obsolescencia de sus equipos y sobre todo por las invasiones de vecinos que irresponsablemente se permitieron demagógicamente en el cono de seguridad. Estando el aeropuerto en la vecindad de una base aérea militar, indispensable para la defensa nacional, seria recomendable que Barquisimeto , para el quinto centenario en el 2052, o sea dentro de 32 años, cuente con un nuevo terminal aéreo, construido con todas las prescripciones modernas para este tipo de instalaciones, que nos permita equipararnos de nuevo, con el resto del mundo.

CUARTO:El sector económico que veremos en el 2052 se habrá ocupado en primer lugar de la recuperación y revitalización de la zona industrial, del restablecimiento y funcionamiento con capacidad plena de MERCABAR, que aun ante su colapso, continua siendo el mercado mayorista mas grande de Venezuela, cuya extensión de 108 hectáreas sea aprovechada en su totalidad y no solo se cuente con su actual utilización de 48 hectáreas

El sector comercial que siempre fue la vocación de la ciudad desde la colonia, contará con todos los incentivos fiscales para que los comerciantes restablezcan sus negocios hoy en bancarrota o en crisis difíciles de afrontar.

Y este rescate depende mucho de la presión y voluntad de los ciudadanos para lograr que las autoridades con competencia, cumplan con su obligación constitucional y sobre todo que recuperemos todos, ciudadanos comunes y autoridades, el sentido de pertenencia, y el orgullo de ser barquisimetanos presentando una magnifica urbe, así como los marabinos o los mexicanos se sienten tan orgullosos de sus ciudades.

QUINTO: La conservación de la ciudad se ha deteriorado de una manera lastimosa. En los años 60, Barquisimeto fue catalogada como la ciudad mas limpia del país. Hoy día nos impacta ver los regueros de basura,las calzadas destrozadas,los alcantarillados tapados, el alumbrado publico inexistente o roto. Pero la responsabilidad no es únicamente del municipio o la alcaldía.

La conducta ciudadana deja mucho que desear al respecto, y volviendo al rol indispensable de los maestros y profesores, es necesario desarrollar desde ya, campañas educativas a través de los medios radioeléctricos con el fin de concientizar a la población sobre su conducta cívica.

Los clubes de servicio, como este excelente Club de Leones, podría ser pionero en el diseño de programas de concientización y llevar a las escuelas la solicitud de que los docentes, aunque la educación Moral y Cívica fue eliminada del pensum , les impartan esta cátedra a los alumnos como actividad extracurricular, de manera que el barquisimetano de mañana , no solo sea el tipo simpático y acogedor, sino el ciudadano consciente de sus deberes, orgulloso de la ciudad que dejará como herencia a sus hijos,nietos y toda su descendencia.

SEXTO: El casco central de Barquisimeto, sede de los Poderes Públicos, para el 2052 presentará a sus ciudadanos y visitantes un area digna de respeto, que refleje la majestad de sus instituciones. Que el entorno de la Gobernación, de la Alcaldía y Concejo Municipal, del Poder Legislativo y de los Tribunales de Justicia , deje de ser mercados ambulantes, refugios de delincuentes o sanitarios callejeros. Para el quinto centenario, se habrá hecho efectivo el precepto constitucional que establece la cooperación entre los poderes y se habran adecuado espacios para quienes viven del comercio ambulante, para quienes requieren de instalaciones sanitarias de uso publico, y sobre todo para quienes deben gestionar asuntos en los despachos oficiales.

Así recobrarán su dignidad la edificación de la Alcaldía, Premio Nacional de Arquitectura, proyectada por Jesus Tenreiro; la impresionante torre municipal; los hermosos vitrales del Edificio Nacional, sede de los tribunales y la amplia plaza de la justicia; podremos disfrutar de la arquitectura del siglo XIX y art deco del antiguo palacio de gobierno y de la casa de Eustoquio Gómez, de la moderna sede del poder ejecutivo; del Teatro Juares, templo del arte regional;del antiguo cuartel ,hoy Escuela de Arte de la UCLA, del otrora hospital de la caridad, transformado en Museo de Barquisimeto, que recobrará su autonomía y volverá a ser el Museo de nuestra ciudad; del centro fundacional de las calles 23 y 24 que aun resisten a medias los embates del tiempo y de la falta de apoyo de los responsables del patrimonio histórico; nuestros templos mas antiguos serán preservados como en todas las ciudades grandes y pequeñas del mundo que hasta guerras mundiales han soportado; los restos del Teatro Rialto ya serán el Teatro Municipal de Barquisimeto, el Cementerio Bella Vista será el primer museo a cielo abierto del país, una vez recuperadas sus obras de arte y detenida la vandalización.

Y quien quita que podamos disfrutar de un boulevard con transito vehicular y peatonal, que conecte el Parque Ayacucho con la Plaza Bolivar, proyecto acariciado por el arquitecto Ramon Paolini, restaurador de la casa natal del Libertador en Caracas, y por nuestro querido Wilmer Peraza, moderno “Guachirongo” como en los Grandes Boulevares de Paris.

SEPTIMO: En el 2052 Barquisimeto contará con una organización turística eficiente que habrá diseñado circuitos para las visitas a la ciudad, llevando a los turistas a los monumentos emblemáticos de la misma, y existirá un especial diseño para el turismo escolar, pues aunque parezca increíble, dadas las condiciones de vida actual, hay niños, jóvenes y hasta adultos, que habitan en las parroquias foráneas de Barquisimeto, que no conocen el centro de la ciudad.

OCTAVO: La expansión de la ciudad, al fin, se resolverá proyectandola hacia la llamada zona de compresión, creada para tal fin en la década de los 60, en el espacio comprendido entre la avenida Venezuela y la Panamericana, hoy av. Libertador; y entre la Av. Vargas y la calle 42, área con suficiente lugar para desarrollar viviendas y otras edificaciones, sin colapsar el congestionado centro de la ciudad, porque además ya cuenta con todos los servicios, y asi en el quinto centenario tendríamos una ciudad, sin necesidad de invasiones ilegales, con viviendas construidas con materiales mejores que el cartón piedra, y sin pinturas con proselitismo en sus muros que condicionen la aspiración legitima de todo ser humano a contar con una vivienda digna para su familia.

NOVENO: Para el quinto centenario, no solo seguiremos siendo campeones de los deportes profesionales, sino que habremos recuperado y revitalizado todos los espacios deportivos públicos, para la salud y el disfrute de los barquisimetanos. Además , las autoridades con competencia, habrán celebrado convenios con las instituciones privadas que posean instalaciones deportivas , para las practicas de entrenamiento y competencia de atletas de alto rendimiento. Todo nuevo urbanismo que se desarrolle en la ciudad, no solo deberá contar con un area escolar, como pauta la ley, y un area verde comunitaria, sino que deberá contar con un espacio publico para la práctica del deporte y recreación. Eso está contemplado en el PDUL, pero se ha observado a medias. Vigilaremos por su estricto cumplimiento.

DECIMO: Innovación y emprendimiento: No podemos dejar de soñar para Barquisimeto, su entrada a la vida moderna, tal como transcurre en el resto del mundo, que no es como la realidad que nos ha sido impuesta, y que nos ha retrotraído a la Venezuela pre colonial pues ya en la colonia, nuestros próceres eran cultivados, con un dominio absoluto del lenguaje, seguidores de la Ilustración y el Enciclopedismo, al día de todo cuanto sucedía en el mundo, y por eso tuvieron una figuración tan destacada en el concierto de las naciones y en la independencia de América. Habiendo alcanzado una cuasi igualdad con el grupo de países desarrollados, el frenazo lamentable que hemos experimentado nos hizo regresar a 200 años atrás.

Sin embargo, un destacado grupo de jóvenes universitarias talentosas e inquietas que tienen la paciencia de luchar con la electricidad e internet que hay en el país, han desarrollado para Barquisimeto un ambicioso sueño de innovación y emprendimiento acorde con la época que vivimos, para que cuando Dios lo permita, podamos superar el actual rezago tecnológico y comunicacional y así nuestros jóvenes y generaciones futuras, puedan reposicionar a la ciudad en el sitial que merece, implementando el proyecto en la zona del oeste , la mas poblada de lribarren, con el beneficio dirigido a ese espacio eminentemente educativo, y a la llamada Zona Industrial con todas sus etapas.

Es un gran atrevimiento de mi parte parafrasear al gran Martin Luther King, cuando en la apoteósica jornada de Washington, dijo: “YO TUVE UN SUEÑO”. Pues bien, no encuentro una frase que exprese mejor lo que les propongo para el Barquisimeto que yo quisiera en el futuro, y que pudiera ser nuestro legado para nietos y generaciones venideras. Realmente, soñar , no cuesta nada.

Y como este pueblo mil veces altivo, tal cual reza el himno de la ciudad, no ha claudicado ante ninguna adversidad, y cuenta con los milagros de la Divina Pastora y las victorias de los Cardenales,de sus deportistas,de los triunfos de sus artistas por el mundo, y con la bien ganada fama de sus héroes de batas blancas y demás profesionales, no nos arrodillaremos ante ningún obstáculo que se presente para reivindicar nuestra vocación de CIUDADANOS DE PRIMERA EN UNA VENEZUELA DE PRIMERA.