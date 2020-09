Desiree Barboza: El régimen ha convertido al estado Zulia en un campo de concentración

El régimen a diario tortura a los zulianos sin electricidad, sin agua potable, sin gas y sin combustible, convirtiendo a esta entidad en un gran campo de concentración, donde los ciudadanos están confinados en sus casas por la pandemia del Covid-19, afirmó la diputada a la Asamblea Nacional, Desiree Barboza.

Barboza se pronunció luego de la jornada de protestas que se vivió la noche del lunes 14 de septiembre en Maracaibo, debido a los prolongados cortes eléctricos, asegurando que los ciudadanos salieron a las calles a protestar porque están cansados de vivir en medio de la oscuridad.

“Dos, tres y hasta cuatro veces al día dejan sin electricidad a las familias zulianas. Este régimen se ensaña de manera cruel con los habitantes de Maracaibo y de los municipios del estado, quienes pasan el día y las noches sin servicio eléctrico, mientras ellos solo se dedican a dar excusas y a mentir descaradamente en los medios de comunicación”, señaló.

La coordinadora regional de Voluntad Popular, aseguró que diversos sectores de Maracaibo salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta, porque están cansados de las mentiras y burlas del usurpador Omar Prieto.

“Este señor que dice ser Gobernador, en lugar de levantar su voz y pedir el cese de los racionamientos criminales que vivimos, anuncia que ha solicitado a Corpoelec, quitar el servicio solo una vez al día por seis horas. Omar Prieto basta de mentiras, en el Zulia no queremos que se vaya la luz una sola vez al día, sino que se vaya Prieto”, enfatizó.

En sus declaraciones, la diputada de la Asamblea Nacional recordó que el Zulia es el estado más golpeado por la crisis y el colapso de los servicios públicos.

“En lo que va de 2020 hemos sufrido 10 apagones, los racionamientos de seis horas pasaron a 12 o más, sin contar las fluctuaciones y demás fallas eléctricas que se registran a diario. Los zulianos tenemos que sobrevivir a las altas temperaturas de la región sin electricidad y sin agua potable. En las noches no se puede descansar, porque además de los zancudos y el calor, estar sin electricidad aumenta las probabilidades de ser víctimas del hampa”, precisó.

La solución a la problemática de la crisis eléctrica y del caos de los servicios públicos es la salida del régimen del poder. “Durante años solo se dedicaron a robar y no hicieron las inversiones necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del servicio eléctrico. Hasta no salir de Nicolás Maduro no habrá ningún cambio en el país, porque a este régimen lo único que le interesa es perpetuarse en el poder, no le importa la vida del venezolano ni de los zulianos en lo absoluto”, aseguró.