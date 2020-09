OPINIÓN La oposición se purifica #16Sep

En estos días he recordado dos pequeñas frases de dos grandes venezolanos del siglo XX, socialcristianos ambos, uno más conocido que el otro por haber sido presidente de Venezuela: Luis Herrera Campíns, el primero de ellos, el otro fue el excelente canciller de todo el primer periodo del presidente Rafael Caldera. Al primero de ellos, nuestro recordado amigo Luis Herrera Campíns, le oí decir varias veces, que este mundo era perfecto “hasta que nos metemos los hombres”. Una frase, como dije, pequeña pero contentiva de una gran verdad. La ambición desmedida, el afán de poder y de dinero, la vanidad, como si la vida terrenal no fuera efímera, la envidia, el ego en definitiva, nos hace cometer a los seres humanos grandes errores y enredamos al mundo. Basta leer un poco la historia de la humanidad para cerciorarse de la verdad de la afirmación del ex presidente Herrera, quien, por cierto, nació y murió pobre. En vez de reflexionar y prepararnos para ser hombres soluciones, la mayoría de las veces nos convertimos en hombres problemas. Tengamos en cuenta que es fácil equivocarse, sólo Dios no se equivoca, y si lo hacemos de buena fe y rectificamos, ayudamos a ser mejor nuestra sociedad. Pero cuando nos equivocamos y cometemos errores por terquedad, por maldad, por rencor, por ególatras y ambiciosos, la sociedad se degrada, corre graves riesgos y se genera una espiral de decadencia moral, espiritual y material.

La segunda pequeña frase la pronunció el ex canciller Arístides Calvani, cuando recién terminado el primer gobierno del ex presidente Caldera, alguien le preguntó si él le disputaría a Luis Herrera Campíns, la candidatura presidencial de Copei para las elecciones de 1978. Faltaba mucho tiempo todavía para esa elección. El ex canciller respondió con una frase muy clara: “Nunca seré manzana de la discordia”. Y así fue, nunca Calvani fue manzana de la discordia, siempre fue un hombre desprendido, amante de la paz, sabio, y como todo hombre sabio, humilde, dedicado, él y Adelita su esposa, al servicio del prójimo y a la causa de la paz en Venezuela y en el continente. En ese trabajo, por cierto, encontraron la muerte, ellos y dos de sus hijas. Murieron en un accidente de aviación en Guatemala en 1986, pero el recuerdo imperecedero de esas vidas, Luis Herrera Campíns incluido por supuesto, ha hecho mucho bien a varias generaciones de venezolanos. La situación del sector que se opone al régimen que usurpa hoy el poder en Venezuela, me ha hecho recordar a estos ilustres venezolanos. La reacción increíble de Capriles ante la fraudulenta convocatoria a las elecciones del próximo 6 de diciembre y la de María Corina Machado solicitando al presidente Guaidó, que pida a otros países, una intervención militar humanitaria en Venezuela, que así la denomina ella. Ambas reacciones han creado un serio desconcierto en las filas de la oposición. Me pregunto, no se reúne la oposición para conversar y oírse y luego fijar posiciones uniformes y concertadas; no es posible anteponer el bien de un país que se muere de mengua, frente a las aspiraciones de quienes se creen mejor dotados que otros para gobernar la República. Si sus reacciones son para ganar más adeptos, pues habrá que decirles que los perdieron todos. Lo lamento por ellos, la oposición debe purificarse y el todo de la oposición se purificará en la medida que cada integrante de ella se purifique. Dios nos purifique de odio, de ambiciones, de rencores, de envidias, de visiones unilaterales a todos los que deseamos una Patria mejor. Es hora de grandes sacrificios, Venezuela lo agradecerá.

Joel Rodríguez Ramos