VIDEO Murió en su vehículo paciente con problemas respiratorios al no ser atendido en el Hospital Central de Barquisimeto #22Sep

El Movimiento Vinotinto informó a través de las redes sociales sobre un hecho alarmante en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Se trata sobre un paciente que presentó insuficiencia respiratoria y no fue atendido en el mencionado hospital, lo que generó el lamentable desenlace de su muerte.

Su hija, en medio de la desesperación y el llanto, cuenta lo sucedido: “No me quisieron atender en ningún sitio, llego aquí al Hospital Central, me dicen que es COVID-19 y por eso no me lo quieren atender“.

En vida, el hombre era un paciente con leucemia y tuvo una recaída. Según cuenta su hija, las complicaciones iniciaron con una bronquitis, lo que la obligó a trasladarlo hacia el centro de salud ubicado en el centro de Barquisimeto.

Henderson Maldonado, abogado del Movimiento Vinotinto, escribió en su cuenta de Twitter que “el señor murió dentro del vehículo y no querían ni ayudarlo con darle el acta de defunción“.