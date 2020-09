Guaidó sobre movilización en Chivacoa: Seguid el ejemplo que Yaracuy dió #23Sep

#23Sep Unión y Movilización.

‘Seguid el ejemplo que Yaracuy dio…’



No solo esta derrotado el Fraude que pretende la dictadura el 6 de Diciembre: No encontrarán ejerciendo nuestros derechos



Los venezolanos no nos acostumbramos al desastre, resistimos y nos rebelamos#Chivacoa https://t.co/7TCEteztaa