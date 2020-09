VIDEO Al menos 45.000 personas tienen 5 meses viviendo sin gas en El Cercado #23Sep

Comunidades del noreste de Barquisimeto protestaron ante la empresa Gas Lara por la escasez de gas doméstico en El Cercado, Lomas Verdes y otras comunidades de la zona quienes tienen más de 5 meses cocinando con leña.

Al menos 45 mil personas son las afectadas con esta situación que sigue sin tener una respuesta por parte de las autoridades regionales que a diario reciben a cientos de personas de toda la entidad exigiendo la distribución del gas doméstico porque ya padecen enfermedades respiratorias ocasionadas por la leña que usan para cocinar.

Más de 7 mil familias con niños y ancianos están padeciendo enfermedades bronquiales por la necesidad que tienen de cocinar los ha hecho utilizar leña que no es la más recomendada para este tipo de actividades pues el humo que expide es tóxico.

Directivos de Gas Lara salieron al exterior de la oficina de la carrera 19 con calle entre carreras 29 y 30 a recibir la denuncia, sin embargo dijeron desconocer que el noreste de Barquisimeto presente ese problema con la distribución del gas. Habitantes del sector aseguraron que han puesto el reclamo en Gas Lara desde al menos 4 meses porque no aguantan la situación de tener que cocinar con leña.

María Cáceres habitante de Lomas Verdes aseguró a Elimpulso.com que han puesto el reclamo tanto presencialmente como por la página web habilitada por Gas Lara para ello, no obstante indicó que el portal de la institución no sirve pues siempre que intentan entrar no han podido porque no abre.

Los vecinos de El Cercado dijeron que aunque este miércoles protestaban por la escasez de gas doméstico en el sector, no es el único problema que hay con los servicios públicos. Denunciaron que tampoco tienen agua, ni transporte y el servicio de luz es suspendido hasta por 8 horas diarias. “No aguantamos seguir viviendo así, cuando no es una cosa es otra. Exigimos a Carmen Meléndez dar una respuesta a todo este grave problema que tenemos en El Cercado”, dijo Magalis Silva.