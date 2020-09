Ramón Guillermo Aveledo: “La Unión Europea no avalará nada que no sea una elección libre y competitiva” #25Sep

La Unión Europea no avalará nada que no sea una elección libre y competitiva, aseguró este viernes el doctor Ramón Guillermo Aveledo, ex parlamentario, docente universitario y ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), uno de los dirigentes políticos de mayor prestigio en el país.

“Que vengan sus enviados puede resultar positivo. Si el poder sigue cerrado a cambiar, es bueno que lo constaten. Y si estuviera dispuesto (que no parece), también. Conviene alentar la atención internacional”, aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter.

En todo caso, lo trascendente de esta visita de representantes de la UE, no es si fue autorizada en forma institucional, o fue una decisión de Joseph Borrel, sino que luego que realicen sus investigaciones “in situ”, que se reúnan con los diferentes sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, den a conocer al país lo que pudieron detectar y las conclusiones a las cuales llegaron, las cuales si actúan de manera objetiva, son predecibles.

Para los observadores y analistas políticos, es saludable que las delegaciones internacionales vengan a Caracas y comprueben lo que la oposición y la mayoría de los venezolanos están denunciando, en torno a que no existen condiciones para realizar una elecciones democráticas y transparentes.