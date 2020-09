Julio León Heredia: No permitiremos que le quiten la paz al pueblo #26Sep

View this post on Instagram

Estas son las manifestaciones convocadas por @voluntadpopular , @primerojusticia y el nefasto @jguaido haciendo uso de delincuentes armados para imponer la Violencia..! NO PERMITIREMOS que le quiten la Paz al Pueblo, daremos con los responsables de estos actos vandálicos..! En este momento totalmente restablecido el orden público en Nirgua..!