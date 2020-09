Andrés Caleca alerta: Parlamentarias del 6D estarían paralizadas por falta de recursos

El régimen ha declarado a través de sus más altos voceros, que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se realizarán “llueva, truene o relampaguee”, sin embargo trasciende que el Consejo Nacional Electoral no ha recibido las asignaciones presupuestarias para llevar adelante el proceso, tampoco para adquirir las máquinas para las votaciones.

Andrés Caleca, ex presidente del ente electoral, quien tiene en su haber la realización de cinco elecciones, siendo uno de los funcionarios de los cuales no se han hecho comentarios negativos de su gestión, por lo cual mantiene una gran credibilidad en las redes donde se mantiene muy activo, es quien da a conocer la información .

La presidencia del CNE no ha dado detalles sobre los aspectos logísticos ni técnicos del proceso, tampoco ha dado información en torno a la asignación de recursos, por lo cual el alerta de Caleca no luce descabelllado.

En su cuenta oficial en Twitter el expresidente del CNE expres:

“De altísima fuente del CNE, me informan con gran preocupación que a 69 días de las elecciones, el proceso electoral está totalmente paralizado porque no han recibido ni un centavo de parte del ejecutivo. Sólo el doceavo para pagar los míseros sueldos. Ni máquinas, ni nada. Fin”.

No hay que olvidar que apenas faltan uno poco más de dos meses para la realización de este proceso, por lo que despierta inquietud que el Ejecutivo no haya dispuesto de los recursos para la ejecución de un proceso en el cual tiene particular interés.