VIDEOS Cuerpos de seguridad agredieron a manifestante e impidieron marcha en La Hacienda #29Sep

Este martes vecinos de la urbanización La Hacienda en el municipio Palavecino fueron reprimidos por parte de agentes de seguridad del régimen cuando llevan a cabo una protesta pacífica en la Av. Intercomunal Barquisimeto Cabudare, en contra de la situación que viven con los servicios públicos que atentan contra los habitantes del sector, la mayoría personas de la tercera edad. Un grupo aproximado de 30 personas salieron a la Av. Intercomunal a protestar porque en lo que va de 2020 no han tenido gas doméstico. Emily Evies indicó a Elimpulso.com que la empresa que provee del servicio a la mayoría de los usuarios en La Hacienda es Servigas. “Otros vecinos de la zona son clientes de Gas Popular si tienen gas pero por sus preferencias políticas”. Los usuarios quienes salieron a pesar de la lluvia que cae en Palavecino este martes protestaron por pocos minutos porque un “exagerado” número de funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana llegaron con equipos antimotín y obligaron a suspender la protesta pacífica que se llevaba a cabo. “Eran al menos 100 funcionarios los que llegaron como si nosotros fuéramos un ejército de personas. Sometieron a un vecino para quitarle su teléfono por estar grabando lo que estaba ocurriendo. Lo golpearon a pesar de que estaba rendido, le cayeron en cayapa”, dijo Evies Harry San Martín, el señor de 57 años de edad, agredido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, comentó a Elimpulso.com el lamentable episodio que vivió el martes. “Me tiraron al suelo por estar grabando, me golpearon, me patearon la cara, me pisaron los genitales para que les diera el teléfono. Les dije que si querían mi teléfono me tendrían que matar”, comentó. San Martín aseguró que volverán a salir a la calle el miércoles pues la situación con los servicios públicos es un caos y no quieren seguir viviendo de esa manera. Texto: Brian Vidal Videos: Cortesía Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #Protesta #LaHacienda #Cabudare #ColapsodeServicios #Manifestaciones #Represión #PNB #GNB #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #29Sep