Guaidó: La historia de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no se cuenta con tinta, sino con sangre #1Oct

“Hoy la historia de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no se cuentan con tinta, se cuentan con sangre” dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su participación en la Reunión Extraordinaria de Horasis, un encuentro mundial que agrupa a líderes empresariales que interactúan con funcionarios gubernamentales.

Ante los expectantes internacionales Guaidó también apuntó su intención de que su franqueza en la anterior afirmación, no se tomara como un irrespeto, sino como un llamado atención, “de que nuestra colaboración asertiva y relevante con la creación de soluciones sanitarias mundiales, no será posible hasta tanto nuestro pueblo no pueda y no tenga garantizados sus derechos al igual que todos los ciudadanos de cada uno de sus países”.

El presidente encargado amplió que tal demanda se basa en la urgencia del cambio político que requiere Venezuela y el pueblo para poner fin a la Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza a diario por la presencia de la COVID-19; y por los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen de Maduro en contra de los ciudadanos desarmados e indefensos, tal como lo recogió el reciente Informe la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de la ONU.

El también líder del Parlamento venezolano solicitó respetuosamente a los participantes en el foro virtual que utilicen cualquier influencia que tengan dentro de su país para asegurarse de que su Gobierno decida apoyar la libertad y la democracia en Venezuela, tal como ya lo hicieron 37 partidos políticos autónomos e independientes, y 108 organizaciones cívicas de mi país.

Adicionalmente, Guaidó pidió a dichos líderes congregados en el foro, que comprendieran que la actual situación por la que atraviesa Venezuela no le permite hablar de innovación o de tecnología, “cuando la lucha diaria de los venezolanos es mucho más primaria y elemental, como lo es sobrevivir”.

Bajo el tema “Unete. Inspire. Create”, 500 de los miembros más veteranos de la comunidad Horasis Visions se reunieron virtualmente para superar las profundas perturbaciones económicas, políticas y sociales causadas por COVID-19.