OPINIÓN Reflexión en positivo: Hay que pensar, nacer de nuevo, aún siendo adulto #1Oct

Siempre hay que pensar nacer de nuevo aunque uno sea un adulto, por tal debemos seguir pensando y repensando en nuestra patria y su recuperación y refundación jamás olvidar lo que llegamos a ser, un país poderoso con buenas relaciones con todo el mundo, éramos hecho los ricos o ricos de mentiras pero con cultura de miserables sentimientos y corazón de pobreza, botaratas, malversando a manos llenas y regalando lo que no es suyo; sin pensar en el daño y perjuicio que se hacía a los demás; como el dicho viejo de el que da lo que tiene a pedir se queda siendo este el caso de la supuesta ex rica patria, tristemente hoy destruida; todo lo que servía y era productivo a parte de la forma tan cruel que se trata a quienes sí saben producir y pagar para cumplir con sus deberes y obligaciones. Son especialistas para cazar con ojo de relojero o clínico a quienes pueden aportar, producir para convertirlo en presa fácil o la diana donde puedan lanzar sus dardos envenenados no importando el tamaño o grado del daño que puedan causar a los ciudadanos de buena fe y talento, que desea un país en paz, sus desviadas ideologías que destruyen hasta el ánimo y a veces hasta el deseo de vivir. Que animo puede tener un trabajador obrero con una carga familiar, si su pago mensual hoy es menor que un dólar ($ 1), mayor indulgencia tendrá este trabajador o pensionado harto de asistir a una convocatoria de esas que están de moda, votar o marchar; no me j…, con qué cara o animo puede participar en estos eventos cuando una familia está pasando hambre, miseria y sufriendo hasta donde el dolor no da más al ver sus pequeños hijos de alguna forma abandonados, desnutridos que se acuestan sin comer con el triste pensar mi familia está muy falta de todos y otros redondos y reventando botones nadando en la abundancia y haciéndole huecos al cinturón. ¿Verdad que no debe ser?.

A veces uno rechaza justamente lo que le puede ser útil a una vida mejor y que mejor que nuestro país veinte años atrás, pero fue culpa de muchos; no darle continuidad a ese bienestar, hubo mucha complicidad en el desastre; pudo más la avaricia que el amor y hubo el arrepentimiento de ser parte del desastre y de ver a sus coterráneos careciendo de todo o ahogado en la miseria. Por eso invitamos a unas de las cosas maravillosas que sea pensar en una idea nueva o no hay nada más magnifico que comprobar que una idea nueva funcione, que sirva a nuestro fines, que no es otro que dedicarle más tiempo y ponerle más amor a nuestras dolida madre patria que hoy llora su dolor y destrucción por sus propios hijos que en vez de amarlo le cayeron a maltratos o ñazo limpio.

Por todos los medios y unidos debemos abocarnos hacer todo lo posible porque nuestros gobernantes no sean de esos filósofos de la nada con desconocimiento de sí mismo y con poco sentido de humanidad, respeto e insensibilidad hacia los demás y concentrándose en un pequeño grupo creyéndose dueños y señores de hasta el modo de pensar, vestirse, trabajar y alimentarse. Para todos y creo que para nadie es agradable el retroceso de años luz, la recuperación de la hermosa de grandes riquezas de la patria; hoy vueltos leñas o sal y agua, verdad que duele en el alma después de tener créditos y buen concepto del mundo hoy nada quieren con nosotros excepto los chulos que no han chupado despiadadamente ¿verdad que duele? que no quieren aceptar los bolívares que tanto amábamos y los sin valor verdad que comprime el corazón a todos ver el dólar $ 430 billones de bolívares, óigase bien cuatrocientos treinta (430) billones de bolívares es un (1) $.

Siempre se ha dicho que el país es de todos si es así, vamos a compartir lo bueno también ,no eso de que a más del 90% le toca lo peor, pura pobreza, miseria, escasez y tristeza. Tan cruel verdad que es lamentable oír o leer los estadistas que si saben de economía, finanzas, política, derechos humano y respeto a los demás que nuestra Venezuela, antes tan atractiva tanto para vivir, convivir e invertir. Hoy es el país con más riesgo del mundo y todo controlado por el estado que según estadistas nunca dan pie con bola , dicen que el agradecimiento debe ser eterno como forma de vivir en paz entonces como buenos ciudadanos de forma de gratitud ocupémosno sin exclusión a que nuestra patria reviva y que el amor por ella prive antes de intereses personales, hagamos borrón y cuenta nueva sin odios, ni rencores a que este país regrese a lo que fue y debe ser por medio de una buena educación , ética, trabajo honesto y buenos aliados estratégicos con el primer mundo donde reine la prosperidad y no el reparto de la miseria, un País en donde nadie emigre, una patria donde sus hijos no anden deambulando y regresen a su hogar ,dejar de hacer ricos a países extraños, con diferentes idiosincrasia que por experiencia puedo decir con propiedad Ninguna mejor ,como la de nosotros ningún país más hermoso, unido que este y además muy rico en todo; sabemos que el mal manejo nos tiene muy embochinchados, pero también sabemos que eso es una mala o buena experiencia que está a punto de detenerse y que en nombre de Dios sea lo menos traumática por el bien de todos , el regreso a la prosperidad y convivencia de lo que deja dicho Ronald Reagan “Que el Socialismo solo termina en dos lugares en el cielo que es donde no lo necesitan y en el infierno donde ya lo tienen”.

CONDOLENCIAS

Con profundo dolor nos sumamos a las manifestaciones de duelo y sufrimiento que ha causado la lamentable desaparición física de el amigo INGENIERO ALBERTO RADINA. Quien fue caballero a cabalidad a tiempo completo, marcando huellas imborrables y positivas difíciles de olvidar en nombre de mi Esposa e Hijos, acompañamos a su Esposa YOLANDA MARIA RIERA DE RADINA y sus HIJOS.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]