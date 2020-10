Mapani: Lara registra al menos 20% de desnutrición severa y moderada en niños #2Oct

Gretna El Halabi, directora de la organización de Madres y Padres por los Niños (Mapani) reveló que 3 de cada 10 niños en Lara presenta desnutrición y puntualizó que la parroquia de Iribarren que registra más casos es Ana Soto.

“De vez en cuando me he acostado sin comer, cansado, porque debo atender a mis hermanos y protegerlo del virus. No puedo permitir que se enfermen”, ese fue el testimonio de un joven de 14 años descendiente de una familia rural empobrecida, con domicilio en la adyacencia de la avenida Ribereña, al sur de Barquisimeto.

Ante la ausencia de sus padres, el niño tuvo que asumir la responsabilidad de velar por sus cuatros hermanos y protegerlos de la letalidad de la COVID-19 que día día deja enlutado a muchos hogares venezolanos.

Él, junto a su hermano de siete años, contaron al equipo periodistico de Elimpulso.com que deben caminar todos los días para buscar algún sustento porque todos en su familia deben “poner algo en la mesa”.

La historia de este joven es apenas una radiografía de lo que es la seguridad alimentaria y la emergencia humanitaria que atraviesa el estado Lara afectado en un alto porcentaje a los más pequeños de la casa.

3 de cada 10 niños en Lara presentan desnutrición

La directora de la organización de Madres y Padres por los Niños (Mapani) Gretna El Halabi, reveló en un contacto telefónico para esta casa editorial que al menos el 20% de los niños en el estado Lara presentan desnutrición global entre severa y moderada.

“En el primer trimestre del año había un porcentaje mínimo de niños con desnutrición que estaba cerca del 12%, pero con la llegada de la COVID-19 hemos tenido nuevos repuntes y el porcentaje de desnutrición global entre severa y moderada se ubica en un 20%”, manifestó la directora de Mapani.

El Halabi señaló que en la región hubo alza de casos de desnutrición en niños en edades comprendidas entre cinco y 10 años.

Lea también: Hambre y COVID- 19: Alimentarse preocupa más que la pandemia https://www.elimpulso.com/2020/10/02/especial-hambre-y-covid-199-aalimentarse-preocupa-mas-que-la-pandemia/

“Hemos visto un alza de casos de niños entre cinco y 10 años. La cantidad de recursos en programas para atender a estos niños son menores porque la mayoría son pacientes crónicos que tienen un déficit de tallas, pero siempre van a estar sanos por su fisionomía”, expresó.

La directora de Mapani aseguró que la llegada del coronavirus al país dificulta el traslado de los suplementos y las donaciones.

“Por cuestión de presupuesto, Mapani no está llevando el control de niños sanos sino sólo casos de desnutrición. Traer un suplemento de Caracas te puede costar 30 dólares, incluso, desde la zona industrial de Barquisimeto, te cobran hasta 40 dólares. Se ha vuelto muy cuesta arriba por el tema de la pandemia”, precisó.

Puntualizó que tres de cada 10 niños en Lara presentan un cuadro de desnutrición y precisó que la parroquia Ana Soto (Antigua Juan de Villegas) es el lugar donde existen más niños con esta patología.

“De cada 10 niños, por lo menos tres presentan desnutrición. En julio pesamos 100, de los cuales 66 presentaban esta patología. La parroquia Ana Soto, específicamente del sector El Trompillo, también en la zona norte y en Río Claro hicimos una jornada de despistaje donde el 35% de los pacientes que atendimos presentaron algún grado de desnutrición”, aseveró.