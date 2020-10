VIDEO Decenas de tocuyanos protestaron en bicicletas en contra del régimen

View this post on Instagram

Jóvenes y sociedad civil en El Tocuyo llevaron a cabo una protesta pacífica denominada “Pedaleando Hacia la Libertad” en el que decenas de personas pedalearon por las calles gritando consignas en contra del régimen de Nicolas Maduro el sábado. Los manifestantes a pesar de estar sufriendo los embates de la crisis humanitaria compleja aunada a la situación generada por la pandemia del coronavirus salieron a la calle con optimismo y fe en una gran caravana de bicicletas en la que participaron personas de todas las edades, pero liderada por los jóvenes que se encuentran en las calles luchando por una mejor Venezuela. Provistos con pitos, gritos y la bandera de Venezuela en alguna prenda que llevaban consigo, los manifestantes recibieron aplausos por donde pasaron. Las palabras de apoyo y las pancartas sobre ruedas fueron el común denominador de esta sentida protesta realizada en las calles de la Ciudad Madre de Venezuela. Los manifestantes también participarán en la marcha convocada para el 5 de octubre por los educadores de todo el país y que cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó. Texto: Brian Vidal Video: Cortesía Lea más información en www.elimpulso.com #Regionales #ElTocuyo #Ciclistas #ProtestaPacífica #PedaleandohacialaLibertad #Tocuyanos #ManifestaciónEnBicicletas #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #4Oct