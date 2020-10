Frank Andrade: La lucha es por rescatar la educación, la libertad y la democracia #5Oct

El profesor Frank Andrade, secretario general del colegio de profesores de Venezuela, aseguró que la protesta de este lunes cuando se conmemora el Día Mundial del Docente es una lucha por rescatar la educación “y lo más preciado para el ser humano, la libertad y la democracia”.

Andrade condenó que el docente venezolano en este momento esté viviendo en pobreza extrema por estar ganando 3,5 dólares mensual y según el Banco Mundial ya ganar 1,6 dólares diarios es estar en pobreza extrema. “Por lo tanto, el ministerio de Educación y el régimen está violando todos los derechos fundamentales que están en la Constitución”.

El secretario del Colegio de Profesores también señaló que otra de las causas de la manifestación es el llamado que está haciendo el Ministerio de Educación a iniciar clases de manera semipresencial a partir de este lunes. “Además de irresponsable porque sabemos que no hay las condiciones de salubridad, no hay las condiciones en todas las instituciones educativas de higiene que deben tener en este momento de pandemia mundial”.

“Entonces el docente hoy junto a los padres, representante, a los alumnos, a los obreros, a los administrativos, no pueden estar en la escuela porque es un riesgo, porque pone su vida en esos centros los cuales están sumamente sucios. Ni siquiera la maleza la pudieron cortar. Ahí no hay productos de limpieza. El docente no puede arriesgar su vida en esta institución”, señaló el secretario del Colegio de Profesores.

La educación Online no es posible en estas condiciones

Andrade dijo que el Ministerio y el régimen improvisan el tema de la educación. “No han sabido qué hacer con la educación a distancia porque no hay plataforma tecnológica en las escuelas. Esas escuelas deben tener un radio de acción, el cual permita que sus alumnos a través de cámaras puesta en cada uno de los salones el docente impartir su clase vía online”, comentó

Señaló que por la situación de pobreza extrema que vive el docente no es posible que tenga un equipo de comunicación inteligente, moderno, que permite hacer la atención al alumno.

Crisis de los servicios públicos no permite vivir, ni educarse

El profesor Frank Andrade señaló como otro elemento fundamental que imposibilita iniciar las actividades escolares es el colapso de los servicios públicos. “No hay gasolina. Por lo tanto, no hay transporte. Las interrupciones del fluido eléctrico están diariamente entre 6 a 8 horas. Por lo tanto no hay internet, no hay comunicación, no hay wi fi. Además que esto es desastroso, entonces no puede haber ese contenido, esa clase, lamentablemente, online”.

Andrade señaló la violación permanente de los Derechos Humanos en contra de los docentes por parte del Ministerio de Educación. “Por eso los docentes, ante todas estas violaciones de los derechos fundamentales que están en la Constitución, no le queda otra forma, más que la protesta nacional”.

“Por primera vez en estas circunstancias hay una unidad férrea entre la Federación y el Sindicato. Hoy se unieron los padres y representantes a nivel nacional, se unieron todos los gremios profesionales en apoyo de esta actividad nacional y lo más importante, se están uniendo, son trabajadores. Ayer hubo un pronunciamiento de los trabajadores de las industrias básicas y petroleras, es decir, esa es la unidad requerida. Porque el docente y los trabajadores venezolanos ya no estamos luchando por este mendrugo. Sabemos que el Ministerio de Educación y el régimen no le va a dar lo suficiente o no le va a regresar los derechos a los trabajadores”, señaló Frank Andrade.

“Por eso nuestra lucha comienza con la actividad nacional, en una lucha por rescatar la educación y lo más preciado para el ser humano, la libertad y la democracia”, sentenció Andrade.