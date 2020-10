FOTOS Henri Falcón presentó a los candidatos de la “Alianza Democrática Lara” rumbo al 6-D #9Oct

Henri Falcón, presidente del partido político Avanzada Progresista, presentó este viernes 9 de octubre a los candidatos de la “Alianza Democrática Lara” que participarán en las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre.

Durante su intervención, Falcón manifestó que la oposición venezolana “no son cuatro partidos”, en referencia a la negativa de los factores democráticos de inscribirse en los comicios legislativos por considerarlos un “fraude electoral”.

“La oposición venezolana no es lo quiere el Twitter, es lo que siente el ciudadano de a pie que no come, los que no tienen gas, los que no tienen luz. Eso no se va a resolver con fantasías ni mentiras, este sector que está aquí (nosotros) sabemos que tenemos que salir del peor gobierno que hemos tenido en la historia de Venezuela, pero la salida tiene que ser pacífica, electoral y sin tutelaje de nadie”, expresó desde el Colegio de Abogados del estado Lara, donde se realizó la actividad.

Sobre las propuestas que los candidatos de la alianza política a la cual pertenece llevarán al Parlamento, señaló que se encuentra la dolarización de salarios y pensiones.

“Tenemos que transformar esa Asamblea. Tenemos que presentar un proyecto de ley que permita la dolarización del salario y las pensiones, no es posible que un abuelito cobre un dólar y el salario de un funcionario sean dos o tres dólares”, indicó.

También planteó la necesidad de atacar la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.

“Tenemos que promover una ley que penalice a los funcionarios policiales que viven trampeando a la gente con gasolina,comida. Eso tiene que ser materia de la nueva Asamblea Nacional y también una ley que permita la igualdad de los beneficios del Estado y no que tengamos que presentarnos con un carnet para acceder a los recursos que son de todos los venezolanos”, puntualizó.

En este sentido, acotó que es necesaria la “reinstitucionalización del Estado venezolano”.

“Eso pasa por cambiar lo que hoy se partidizó al extremo. La justicia, el Ministerio Público, el propio Poder Electoral y eso debe ser una tarea de vida”, aseveró.

Por último, reiteró sus intenciones de “recuperar” la Gobernación del estado Lara para “iniciar un proceso de cambio”.

Candidatos de la “Alianza Democrática” en Lara

Candidato Lista: Ángel Ocanto, Humberto Berroterán, Jorge Vásquez, Yván Barrios, Ruy Medina, Rafael Leal, Dimas Rivero, Merly Falcón, Honorio Suárez, y Carlos Albino.

Circuito 1: Eleazar Jiménez (principal 1), Franklin Amaro (suplente 1), Dimas Rivero (principal 2), Dilcia Querales (suplente 2), Rafael Saleros (principal 3), Oly Mendoza (suplente 3), Carmen Morales (principal 4) y Carmen Mendoza (suplente 4).

Circuito 2: Carlos González (principal 1), María Jiménez (suplente 1), Jacobo Mármol (principal 2) y Javier Fréitez (suplente 2).

Circuito 3: José Rivas (principal 1), Maylin Quiñónez (suplente 1), Grace Lucena (principal 2) y José René Rivas (suplente 2).