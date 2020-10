OPINIÓN Ventana abierta: La encuesta y la hoguera #21Oct

Para recordar:

“…un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo”

(Mateo 2:13)

Nuestro título: “La encuesta y la hoguera”, se parece cuando decimos: “Tío tigre y tío conejo”. Esto no es un cuento, es algo real en nuestro país. Por allí se escuchamos muchas cosas, difíciles de probar y peligroso para el denunciante. Como el caso de una o varias personas que votaron de su trabajo, porque no quisieron colocarse la famosa vacuna del covid-19, presuntamente es una orden presidencial ¡Eso es alarmante!

Gobiernos como el de Venezuela, obligan a las personas a colocarse de su lado y si se niegan, figurativamente, los envían a la “hoguera”.

Aunque desmientan, siguen cumpliendo el objetivo de comida, objetos, dinero, chantaje a cambio de votos. Han usado el famoso carnet para identificar; ahora se valen de una encuesta que es colocada en la página, www.patria.org, y según las respuestas, las personas se están jugando, si reciben o no los beneficios.

Como son miles de personas a quienes el gobernante les deposita dinero y es público, hasta le colocan nombres como: “Bono contra la guerra económica”.

Dicha encuesta es obligada, porque sino contesta, no pasa a ver su cuenta; tampoco es impersonal porque tiene nombre y apellido, entonces colocan a la persona entre la espada y la pared. Tiene que responder porque sí. Y allí le surge la duda, a cualquiera, de no seguir recibiendo dinero por ser sincero con la respuesta. Esa encuesta, de esta forma, no sirve para nada, porque las respuestas tienden a la mentira.

“Para la muestra un botón”, sólo seleccionaremos dos preguntas y sus opciones:1) En tu opinión, las sanciones aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos desde 2015 contra Venezuela: a) Violan el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y b) Son necesarias y lícitas; 2) Está de acuerdo con las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra PDVSA, el Petro y el oro venezolano?(Opciones): a) Si; b) No; c) No sé. ¿Cuál seleccionaría usted? ¿Hace que cualquiera piense en el bolsillo?

La muerte en la hoguera data de muchos años. Por ejemplo, Dios prohibió, en la época de Moisés hasta hoy, que no se hicieran sacrificios humanos y los “pasaran por fuego” (Deuteronomio 18:10). Así, los romanos aniquilaron a numerosos cristianos y si se retractaban por seguir a Cristo, vivían. En la época de la inquisición, los Papas de la iglesia Católica, unidos con los gobernantes, llamaron herejes a quien ellos quisieron y los quemaban vivos.

El texto de hoy, se refiere al malvado rey Herodes, quien no iba a traer fuego sino espada. Y se enteró por unos sabios que visitarían al recién nacido Hijo de Dios. Según la profecía iba a ser llamado: “El guiador”; quien “apacentaría al pueblo”; el que “perdonaría los pecados” por eso el nombre de Jesús (Mateo 1:21).Y el rey se puso bravo porque los “magos” no le revelaron el lugar y mandó matar a los niños en Belén.

Lea usted el texto inicial y observemos que “un ángel del Señor apareció en sueños a José” y le dio la orden ir a Egipto, porque Herodes buscaría “al niño para matarlo” (Mateo 2:13) ¡Esto ha ocurrido en la tierra! Y seguirá ocurriendo en el mundo. Venezuela no escapa de ello, cuando se nos toca el dinero, el trabajo, el alimento, y hasta la familia corre peligro, solo para sostener a cualquier persona en el poder o grupo de ellos, a cambio de seguir vivos.

Dice en la Biblia, que un poder político-religioso respaldado por el diablo, hará persecuciones; tratarán de aniquilarán a los que guarden los mandamientos de Dios y otros mandatos divinos y para los que no estén de su lado, no podrán comprar o vender, como dice Apocalipsis 13,por ello se menciona el 666. Y a los que estén con ellos, ¿no les pasará nada? Aunque no lo creamos, la vida eterna está en juego con semejantes amenazas ¿Qué responderemos ante tales encuestas? ¿De qué lado estaremos: De Dios o de sus enemigos?

Eduardo Iván González González

