Familiares de presos políticos fueron al Comité Internacional de la Cruz Roja #22Oct

#22Oct #Caracas Hoy Familiares de #presospoliticos acudieron a la CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) a requerir apoyo para los #presospoliticos quienes desde marzo poco o nada se sabe. La CICR se encuentra instalada en #Venezuela desde hace más de 1 año con poco contacto con ONG y [email protected] #presospoliticos y no ha tenido acceso al DGCIM ni al SEBIN. Recientemente han permitido algunos contacto telefónico de #presospoliticos con familiares, pero no se ha permitido acceso a loa centros de reclusión. /// Relatives of #politicalprisoners visited the ICRC (Delegation in #Venezuela) to require solidarity and support, that they perceived as lacking since the COVID-19 pandemia quarantine that has restricted access to prisoners @cicr_americas @cicr_mx @icrc.africa1 @icrc #icrc