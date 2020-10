Son titulares jueves #29Oct

Maduro confirmó que Venezuela cuenta con reservas de combustible sólo para 20 días

Roland Carreño sería juzgado por el mismo tribunal que lleva el caso de la Operación Gedeón

Maduro se reunió con todos los generales del país para «fortalecer» estrategias de inteligencia y despliegue de armas

Argus: La destiladora de Amuay que estalló estaba en modo de recirculación

Maduro denuncia ‘ataque’ terrorista contra la refinería Amuay

Trabajadores de la refinería de Amuay desmintieron la absurda tesis del régimen

Táchira: Se incrementan casos de pacientes con problemas respiratorios producto del uso de leña y madera para cocinar

El barril de petróleo cae más del 5% ante preocupación por la demanda

Precio del dólar paralelo sigue subiendo y nada lo detiene, llegó a 500 mil Bs

En 0.8 centavos $ se sitúa salario mínimo por paralelo.

Control Ciudadano: Prevalece impunidad en asesinato del Capitán Arévalo

Aumenta la represión: allanamientos contra miembros del Gobierno encargado

Venezuela registra 476 nuevos casos y 4 fallecidos de COVID-19 este miércoles

Comisionado Olivares deja en evidencia a la dictadura: «Han fallecido 1.614 venezolanos por COVID-19»

Olivares: Solo aplican 500 PCR diarias y decir se ha aplanado la curva contagios

Este miércoles, en horas de la mañana, usuarios reportan crecida del río Táchira.

Pese a la fuerza de la corriente del río, ciudadanos se arriesgan a cruzar para llegar al vecino país, Colombia.

Mediante la red social Twitter, usuarios denunciaron que varios sectores en el estado Miranda amanecieron sin luz eléctrica este miércoles 28 de octubre

Caos e improvisación: Cierre de vías en Naguanagua durante la cuarentena radical, una costosa molestia

Reapertura de Morrocoy sorprendió a turistas con precios de traslados en dólares

Falleció mujer de 81 años tras presentar grave cuadro de desnutrición en Cumaná

Detuvieron a dos agricultores por sembrar plantas de marihuana en el estado Lara

Maduro exige a trabajadores de la salud el carnet de la patria para entregar bono de cuatro dólares

Guerra: El bolívar murió como moneda. La discusión es si se sustituye por el dolar o por otra moneda nacional

Más de 160 salarios mínimos cuesta reparar una lavadora

Trancan la avenida Sucre, Miraflores, por ausencia de gas doméstico

Denuncian la desaparición de Gerardo Yanes, miembro del equipo de Guaidó

Pizarro denuncia ola de represión y persecución contra miembros del Gobierno

Nueva ola de represión: Denuncian allanamientos contra nuevos miembros del Gobierno Legítimo

Liberados Elías Rodríguez y Yeferson Sarcos, detenidos junto a Roland Carreño

Creación Consejo Militar Vzla con la participación de Rusia, China, Irán y Cuba

Academia de Ciencias al régimen no crear falsas expectativas sobre tratamientos

“La prioridad es comer y caminar”, el testimonio del que huye del régimen

Los primeros resultados de los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca demuestran que produce una sólida respuesta inmunológica en personas mayores

Accidente de bus que iba rumbo a Bogotá deja dos muertos y 16 heridos

El dólar se convirtió en la moneda predilecta de los comerciantes en Venezuela

Crisis en puerta: La industria zuliana alerta paralización en pocos días por falta de gas licuado

Nicolás Maduro: Estamos pensando para Diciembre medidas especiales de flexibilización controlada y segura

Al menos 18.305 venezolanos han sido repatriados en tiempo de pandemia

Régimen de Maduro anunció la captura de dos extranjeros en Zulia, vinculados a “grupos extremistas”

Ninguna confesión es válida sin su abogado presente, dijo defensor de Carreño, Joel García

Si no controlan importación de repuestos, desaparecerá industria Nacional de autopartes, señala Favenpa

Es irresponsable anunciar al mundo que tenemos la cura del Covid-19 dijo Olivares.

El ataque de Maduro a Pedro Sánchez: “Siempre comete errores sobre Venezuela”

Maduro: No me importa si los países no reconocen la nueva A