RETACITOS #1Nov

El domingo 25 de octubre en la noche, en algunas zonas de Barquisimeto y en el resto del estado Lara, después de los cambios en el tren ministerial anunciados desde el Palacio de Misia Jacinta, parecía que era un 31 de diciembre, mucha gente alegres salía a las calles y comentaba “por fin”, “por fin”, refiriéndose a la designación de Carmelina como la nueva ministra de Relaciones Interiores y Justicia, lo que ha generado que muchos dirigentes políticos de la región, hayan comentado que la “ineficiencia y la ineptitud” dentro de la revolución se premia con ascensos en los cargos. Pero debe ser muy triste y lamentable para un funcionario que haya estado cumpliendo una misión, donde el balance se ve en resultados y obras realizadas en beneficio de la comunidad, registrar un saldo negativo y lo que debe ser más dramático, es que la gente se alegre cuando sales del cargo, porque esto no tiene otra lectura distinta a que fracasaste rotundamente, aun cuando los aduladores que hayas tenido al lado te hayan estado diciendo todo el tiempo que estabas realizando una “gestión perfecta” que no se ve por ninguna parte después de tres años. Pero así como a Carmelina la elevan de cargo, porque el MRIJP es uno de los despachos más importantes del Gabinete, al mayor general cuando lo designan ministro de Electricidad, lo degradan no en rango, pero si en la importancia y trascendencia del cargo, que el despacho eléctrico dizque lo dejó quebrado su antecesor y la tarea de rescatar el Sistema Eléctrico Nacional sin recursos, sin cobrar las facturas, con un deterioro creciente y con la espada de Damocles sobre el pescuezo de un nuevo “mega apagón” que todos saben que viene, pero no se sabe cuándo.

Sin embargo, la salida de la funcionaria no quiere decir, ni por asomo que las cosas van a mejorar en Lara, no hay que olvidar que la entidad se convirtió en un enclave de negocios poco ortodoxos, así como de las bandas que gobiernan, de allí que los cambios obedecen a nuevos escenarios, que para muchos están orientados a reforzar y fortalecer la represión política; asimismo no hay que perder de vistas que este cambio también fue empujado por las presiones de medios y redes lo que también tuvo mucha influencia, ya que Lara es un termómetro político. Desde hacia tiempo, y aquí lo advertimos varias veces que en Lara Carmelina no mandaba realmente, recordamos que le renuncia de su vástago al cargo que tenía en Miraflores hacia más de un año evidenciaban que las cosas no andaban bien. Las cifras de asesinatos de los cuerpos de seguridad en Lara son alarmantes, lo que pareciera indicar la participación directa o indirecta de los antillanos en la sala situacional de la gobernación. Voceros políticos de la región afirman que los diputados de la legislatura, deberían aprovechar el traslado de la funcionaria a Caracas, para poner sus cargos a la orden, ya que señalan que presuntamente fueron sus grandes cómplices. Por cierto que muchos critican las declaraciones del sargento de Nigua sobre el cambio de Carmelina, ya que afirman que cuando estuvo al frente de la gobernación dizque también engaño a los larenses con un conjunto de obras cobradas y nunca culminadas y que están a la vista de todos.

Aun cuando muchos no tienen confianza en el gobernador encargado, incluso su desempeño en la gestión de Carmelina, ha sido cuestionado; pero hay que estar conscientes que son numerosos los “entuertos” que le dejaron sobre sus hombros y que debe solucionar, a sabiendas que no cuenta con mucha capacidad de maniobra, tampoco con asignaciones presupuestarias para resolver; sin embargo, hay que permitirle el beneficio de la duda al menos por unos 100 días de gestión, para determinar si no será peor el remedio que la enfermedad. Lo primero que debería hacer, es llamar a los gremios de los trabajadores e iniciar los contactos para buscar soluciones a los conflictos que allí existen y que Carmelina nunca les prestó atención; también debe hacer una revisión a todas las concesiones que concedió en cuanto a los servicios, que al parecer han beneficiado a diputados del CLEL y a concejales según denuncias dirigentes políticos y algunas ONG de la región; también tiene que desprenderse de todos los “toñecos y toñecas” que hay en la gobernación, porque si Carmelina los quiere seguir protegiendo que se los lleve para Caracas, pero no pueden continuar siendo una carga adicional para el erario larense, ya que no tendrían como justificar su presencia, cuando su mentora ya no está en el cargo. En todo caso, vuelvo y repito, no hay que precipitarse a la hora de evaluarlo, es preferible darle el beneficio de la duda y esperar si su comportamiento estará en función de beneficiar al estado Lara, o por el contrario seguirá adelante con la gestión, nefasta para muchos de los larenses, de la funcionaria que acaba de salir. Ojalá que el funcionario esté consciente del gran compromiso que tiene con los larenses, que no cometa los mismos errores que su antecesora, es lo que todos los larenses están aspirando para evitar que la entidad se continúen hundiendo en la desesperación ya que no es fácil sobrevivir sin agua, sin electricidad, sin gas, sin combustible, sin comida, sin medicamentos y con una pandemia que está haciendo estragos en la región, eso fue los que nos quedó como recuerdo.

*****

Indignación, molestia y frustración ha generado entre la sociedad larense, la decisión del gobierno regional de intervenir y apropiarse de manera arbitraria e irregular del Hospital Rotario de Barquisimeto, una obra que venía cumpliendo una labor social de primer orden en el área de la salud; sin embargo, como ocurre siempre, le pusieron la vista, porque a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Recordamos que esta obra fue iniciada durante el gobierno de Mariano Navarro y continuada por el perifoneador de Yaritagua, Orlando Fernández Medina durante su gestión, dos personajes políticamente opuestos, pero que entendieron la importancia de la obra y su potencia para el futuro, de manera tal que a pesar de que no existe ninguna razón que justifique la intervención, estamos nuevamente en presencia de un acto que significa abuso de autoridad, por lo que se plantea como una necesidad, que las comunidades que van a estar siendo afectadas por la abusiva decisión oficial, se opongan en todos los terrenos y no permitan que les expropien una obra en la que la revolución no ha tenido ninguna participación, pero que ahora pretenden ganar indulgencia con escapulario ajeno. A partir de ahora vamos a montarle una lupa a este caso, porque no se puede continuar permitiendo que se siga atentando contra aquellas instituciones que vienen cumpliendo una función social de primer orden, solamente por algún capricho del caudillo de turno.

*****

En la zona de Los Olivos, en el oeste de Barquisimeto recientemente se enfermó un viejo y conocido dirigente de base del partido del pueblo, Acción Democrática quien tuvo la desgracia de toparse con el Covd-198 y todo el mundo sabe que los medicamentos y el tratamiento para esta patología, son escasos y demasiado costosos y la familia del enfermo no tenía como hacerle frente a los gastos, permaneciendo recluido en el hospital del IVSS en la calle 50. Ante la falta de recursos al parecer a los familiares del enfermo se les ocurrió enviarle mensajes a los más altos dirigentes de AD solicitándose cualquier tipo de “ayuda” para comprar los medicamentos; sin embargo, y a pesar de que andan en campaña y tratando de recomponer el partido en la región, no obtuvieron ni siquiera una respuesta para decirles que no había posibilidad de ayudarlos, ni por parte del inefable, tampoco de su consorte, a quienes hemos visto a través de las redes, visitando algunas barriadas y municipios, en sus aspiraciones de convertirse en la burgomaestre de Iribarren y sustituir al achocolatado. Con este tipo de actitudes, es cuando ponemos en duda la vocación de servicio y la sensibilidad humana de algunos dirigentes políticos, ávidos en todo momento de alcanzar el poder, pero poco dispuestos a tenderle la mano a sus propios compañeros de partidos en los momentos en que más lo necesitan.

*****

Por cierto nos han llegado informaciones en torno a los últimos acontecimientos de las últimas semanas en el Frente Amplio regional, de esta manera nos enteramos que Jorge Rosell ya no es el mandamás, ya que al parecer algunos problemas de salud y compromisos académicos internacionales, le impiden atender debidamente sus compromisos en la organización, prefiriendo “hacer mutis de la escena”, y aun cuando inicialmente dijo que su ausencia era temporal, parece que ahora ha señalado que es definitiva. Asimismo, comentan que Tirado señaló no estar dispuesto a pedir permiso a las organizaciones que representaba en el Frente, para poder emitir opinión y también decidió dejar el pelero. Quien ahora tiene la responsabilidad de conducir la organización es el Ing. Heli Saúl Lizardo, gremialista, luchador social y un personaje que es echao palante y al que no le tiemblan las piernas a la hora de reclamar sus derechos y decirle la verdad a la gente en su cara, lo cual certificamos después de más de 55 años de amistad. En las primeras de cambio se conoce que ha tenido el respaldo de todas las organizaciones políticas que hacen vida en el FAVL-Lara, así como de los diputados a la Asamblea Nacional, quienes le habrían manifestado la m mejor disposición para seguir luchando por mantener la unidad, única alternativa que nos puede conducir a la liberación de Venezuela e impulsar su desarrollo y crecimiento. Como amigo lo único que le deseamos es mucho éxito en su gestión y que pueda llevar ese barco a puerto seguro, cuidándose muchos de los “piratas” que andan buscando pescar en rio revuelto.

*****

Luego de las denuncias que ha hecho el régimen en torno a la asignación, por parte de la Fundación Simón Bolívar de Citgo de unos supuestos 8 millones de dólares que dizque son enviados periódicamente a Venezuela para ser repartido entre los partidos del G-4 y sus líderes, han comenzado a circular versiones a través de las redes, donde se denuncia que si bien se tiene la certeza de la asignación de recursos, aún cuando nunca en las cantidades mencionadas, este dinero al parecer no ha sido repartido equitativamente, no circula aguas abajo, sino que se queda en manos de la alta dirigencia, donde al parecer hay unos convencidos de que “al que da y reparte, le toca la mejor parte”, dejando a muchos dirigentes de base y a militantes sin recibir el apoyo y las ayudas a las cuales van destinados buena parte de estos dineros. Algunos dirigentes partidistas honestos nos han confirmado que ciertamente reciben algunas cantidades de dinero de fundaciones internacionales, ya que es la única manera en la que puede mantenerse activos y realizando actividades proselitistas y de captación de nuevos militantes. De allí que en las últimas semanas hemos visto como se han estado sacando, en varias organizaciones políticas, los trapitos al sol, fundamentalmente por parte de dirigentes políticos de los municipios y parroquias, para quienes en los cronogramas de asignación, tienen su cuota parte, pero que nunca les ha llegado y ello ha sido motivo para que más de uno, lamentablemente abandone el barco.

*****

En varias oportunidades hemos insistido en que este gobierno no es más torpe porque no practica. La última decisión de desaparecer por varias horas al periodista Roland Carreño y luego presentarlo en los tribunales, acusándolo de delitos que solamente pueden encontrase en la mente calenturienta de algunos altos funcionarios del MP, ya que quienes conocen al colega detenido y que conocen de su trayectoria de hombre pacífico, dócil, trabajador y luchador por las causas justas no hemos creído absolutamente nada, porque pareciera una nueva demostración que pone en evidencia que como no se atreven a meterle “ganchos” a Guaidó arremeten contra todo lo que se mueve a su alrededor. Definitivamente hay que ser bien torpe, para movilizarse en estos momentos por cualquier zona de Caracas, donde hay alcabalas móviles en todos lados, portando un arma de guerra con los seriales devastados; además de calificarlo como financista de actividades subversivas, cuando ni siquiera cuando se le señaló como “quema carros”, lo que no se puede decir de muchos de los que, incluso han sido ministros durante el proceso revolucionario, algunos de los cuales tienen sus expedientes, por supuesto muchos “desaparecidos” en los archivos de los cuerpos de seguridad. Incluso se ha llegado a decir que Carreño fue el autor intelectual de la fuga de Leopoldo López, lo que muchos suponen es lo que tiene al gobierno resollando por la herida y haciendo que la cabuya este reventando por lo más delgado. Afortunadamente las reacciones de rechazo de esta acción contra el periodista han salido no solamente del gremio periodístico, sino de diversas instituciones nacionales e internacionales y gobiernos que han pedido su libertad inmediata. Lamentablemente, cuando se cae en desgracia por un juicio político, solo nos queda recurrir a la Corte Celestial, ante la mediatización de la justicia en Venezuela.

*****

Hemos visto en esta semana que acaba de concluir como algunos dirigentes políticos regionales, saltándose a la torera las instrucciones del Consejo Nacional Electoral que estableció que la campaña electoral para el proceso del 6 de diciembre, arrancaría el 3 de noviembre hasta el 3 de diciembre inclusive, realizando caminatas por los barrios en las propias barbas de las autoridades regionales del poder electoral, sin que se dieran por enterados y como si la violación de las instrucción de Indira Alfonzo las hubiese dictado la muchacha que sirve el café en la panadería. Pero además de adelantar las campaña electoral a su propio riesgo, se pudo observar en los audios y videos que pusieron a circular, como es el caso del personaje que no tiene un pelo de tonto, que salió a realizar una “caminata” con un grupo de personas que no pasaba de cincuenta, por algunas calles de Barquisimeto y el fondo musical era el mismo que utilizaba el entonces candidato de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez de “Ese hombre si camina”, lo que deja en evidencia la falta de creatividad, la precariedad en cuanto a criterios, resultando ser incapaces de presentarle a los electores algo distinto, con matices diferentes, creando nuevas cosas, por lo que prefieren copiarse de lo que ya existe y dando ante los electores la impresión de que no son más que unos imitadores vulgares y ramplones, quienes tampoco tienen ofertas novedosas para presentárselas a los electores, es decir en términos populares, estamos en presencia de más de lo mismo, a menos que demuestren lo contrario.

*****

Un gran malestar se ha venido consolidando entre los trabajadores de la empresa oficial de transporte de Barquisimeto, a la que coloquialmente llamamos en esta sección Transguiso, porque desde sus propios inicios allí se han denunciado todo tipo de tropelías marramuncias y la mayoría de los que por allí han pasado en las altas jerarquías, se han marchado buchones y no forman parte precisamente del personal de abajo, del que verdaderamente trabaja. Al parecer el jefecito dizque los insulta, en sus caras les dice que son unos ladrones, sin presentar ningún tipo de prueba de que se hayan robado algo de la empresa, aun cuando muchos racionalizan los insultos diciéndose entre ellos, que “todo ladrón juzga por su condición” , mientras que otros más osados no descartan que en cualquier momento puedan actuar en forma violenta y es lo que tratan de evitar, pero tanto da el cántaro al agua hasta que por fin de rompe, de allí que este personaje, si no le baja dos y respeta a los trabajadores no podrá pedirles que lo respeten, de allí que puede encontrarse cualquier momentos, con una “estampida” general del personal quedándose solo con los autobuses; así que no diga que no se lo advertimos, además conocemos bien como es que se bate el cobre en esa empresa, donde dizque los cuñetes de aceite se desaparecen y esto no cabe en uno de los bolsos de los trabajadores, también recordamos el caso de la gandola de cauchos que desaparecieron, luego se ubicó el vehículo pero no los neumáticos, son muchas las historias que contar.

*****

Una noticia que estremeció a todo el país se produjo el pasado jueves en la capital de la República, luego de que vecinos de la zona de Puente de Hierro, en el sureste de Caracas, llamaran a las autoridades al notar la ausencia de unos vecinos, hermanos de 73 y 72 años respectivamente, a los que socorrían en algunas oportunidades con comida y algunos medicamentos. Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, al atender la llamada y al no haber respuesta al tocar las puertas de la vivienda, tuvieron que ingresar por una ventana y allí se encontraron con los cadáveres de los dos ancianitos, quienes de acuerdo con los diagnósticos iniciales perecieron por desnutrición, murieron de hambre, ya que por su condición no podían siquiera salir a hurgar en los botes de basura para buscar algo de comer. Esta dramática noticia al menos debería causarles vergüenza a las autoridades competentes, no es posible que se anuncie que se están enviando aviones cargados de oro a Irán para pagar la gasolina que nos están enviando, mientras las gente se está muriendo de hambre, ciertamente que este tipo de hechos no tiene perdón de Dios y no debería repetirse, aun cuando sabemos y estamos conscientes, que este es el pan nuestro de cada día. La verdad que no hay derecho, quedes cansen en paz los hermanos Sandoval Armas.

*****

Ya es una costumbre, se repite cada cierto período de tiempo, sobre todo cuando se acercan los procesos de elecciones, así es que nuevamente se ha estado viendo al Sargento de Nirgua visitando los barrios y los municipios del estado Lara, tratando de recuperar el prestigio que tuvo en algún momento cuando estaba en la cresta de la ola; sin embargo, suponemos que debe entender que el discurso tiene que ser distinto, ya nadie está creyendo en promesas ni el pajaritos en estado de gravidez, de manera que una auto revisión es urgente y necesaria, ante los nuevos escenarios que se avecina en el corto, mediano y largo plazo en la política venezolana. Nos cuentan que lo vieron en el Municipio Urdaneta, donde le vieron pegando saltos al más puro estilo de Carlos Andrés Pérez, por supuesto guardando las distancias. Por cierto, durante esta gira lo vieron acompañado de Goyito, funcionario de poco grata recordación cuando él estuvo al frente de la gobierno regional, ya que al parecer sus actuaciones no fueron precisamente muy ortodoxas, dizque por manejos poco claros, supuesto enriquecimiento ilícito, es decir que se trata según algunos comentarios de la propia gente de AP, de un personaje con el cual uno no se puede retratar. Buenos ellos son políticos y se entienden.

Juan Bautista Salas