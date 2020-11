Maduro criticó elecciones de EEUU: En Venezuela la misma noche se conocen los resultados #4Nov

Nicolás Maduro habló este miércoles 4 de noviembre sobre el proceso electoral que se realizó en Estados Unidos para elegir al nuevo presidente, sin embargo, comentó que no opinará sobre los asuntos internos de dicho país.

“Es sorprendente el proceso electoral en EEUU. No nos metemos en los asuntos internos de EEUU. Repudiamos cuando pretenden dar lecciones de democracia a los pueblos del mundo. Y dicen en tal país no reconocemos las elecciones, no nos gustan sus elecciones o tal cosa”, comentó Maduro.

Pese a ello, criticó que hasta la fecha, no se conozca quién es el candidato ganador de las elecciones en Estados Unidos, y por ende, aprovechó de compararlo con los comicios que se han celebrado en Venezuela.

“(Con el sistema electoral venezolano)en la misma noche, no pasaron horas ni días, no hubo especulaciones. Lo mismo en las elecciones presidenciales y así será el 6D”, indicó.