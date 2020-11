Coinciden exdiplomáticos: No habrá cambios sustanciales de EE.UU. hacia Venezuela

Al confirmarse una victoria de Joe Biden sobre Donald Trump, no se producirán cambios sustanciales en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, porque la misma está firmemente definida, además de que tanto el Partido Demócrata como el Republicano, en el Congreso, tienen igual visión acerca de nuestro país.

Coinciden en esta apreciación conocidos exdiplomáticos venezolanos, entrevistados, separadamente, por Elimpulso.com.

Hay que recordar que Biden era vicepresidente de aquella nación cuando, en diciembre de 2014, el congreso aprobó sanciones económicas contra el régimen venezolano.

Desde entonces hasta lo que va del presente año no sólo se han tomado más sanciones sino que se han ampliado, incluyendo a PDVSA, el Banco Central de Venezuela y personas de alto nivel de los poderes públicos y allegados: Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Luis Motta Domínguez, Néstor Reverol, Nervis Gerardo Villalobos y otros más por los cuales se ofrecen recompensas millonarias para lograr su detención.

Ningún cambio

El doctor Emilio Figueredo, profesional del Derecho, profesor de Derecho Internacional y exembajador de Venezuela en las Naciones Unidas, fue categórico al afirmar que con el ascenso de Biden a la presidencia no habrá ningún cambio sustancial en el caso de Venezuela.

Se mantendrá el mismo patrón, subrayó. El embajador James Story de los Estados Unidos ha dicho que republicanos y demócratas están trabajando por el rescate de la democracia en Venezuela. Aún más: ha reiterado que todos ellos, desde el Congreso, plantean un gobierno de transición y elecciones libres en nuestro país.

Reconoció que la oposición venezolana ha cometido muchos errores, que le hacen recordar a Francisco de Miranda cuando, preocupado, habló de que aquí todo bochinche, bochinche, bochinche. Y dijo que de afuera no se puede esperar ningún salvador.

En este orden de ideas estima que la consulta popular puede ser el mecanismo que indique el camino serio de la oposición, para ejercer presión sobre el régimen y comience a vislumbrarse la forma de lograr el cambio político que desea la población.

Habrá exploración

Por su parte, el doctor Nelson Valera, quien fue embajador en Suecia y Hungría, además de funcionario diplomático en Francia, Austria, China Bulgaria y en la hoy desaparecida Unión Soviética, declaró que conociendo la actuación de Biden durante los ocho años del gobierno de Barack Obama, se espera que haya una relación exploratoria dentro del marco de la política exterior de Estados Unidos en torno a Venezuela.

Eso no quiere decir que se revisarán las sanciones que se han aplicado a empresas e instituciones, funcionarios, ex funcionarios y personas allegadas al régimen.

Será, indudablemente, muy prudente, pronostica el doctor Valera. Mediante la exploración se verá si existe la disposición del régimen de actuar conforme a las necesidades planteadas; es decir, que se puedan dar los pasos hacia unas elecciones presidenciales limpias, competitivas y con observación internacional.

De darse los pasos para ir resolviendo la crisis, el proceso de acercamiento podría desarrollarse, ya que los Estados Unidos tienen una política exterior muy bien orientada, que no la cambia ningún presidente. Éste puede darle los rasgos que dicten las circunstancias, pero no puede eliminar lo dispuesto por el Congreso.

Se mantendrá la política

Fernando Ochoa Antich, abogado, general de división (r), exministro de la Defensa, excanciller y exembajador en México, también es del criterio expuesto por los doctores Figueredo y Valera.

Tradicionalmente, expresó, el Partido Demócrata se ha caracterizado por establecer buenas relaciones; pero, esto no quiere decir que al asumir Biden la presidencia, de inmediato, va a suspender las sanciones sobre Venezuela.

Ya Obama trató de mejorar las relaciones con Cuba, tratando así de crear un nuevo ambiente que hiciera entender al régimen la necesidad de hacer cambios en su política. Y es de suponer que así hará el nuevo presidente con Venezuela.

Si Maduro adopta medidas destinadas a que haya elecciones, indudablemente, los Estados Unidos buscarán la forma de flexibilizar su trato.

A Maduro le toca ceder, porque está aislado, sancionado y sin recursos, dice el general Ochoa Antich. Biden, seguramente, insistirá en que haya elecciones presidenciales como deben ser para recuperar la democracia.