34% de abortos legales en Colombia son practicados a venezolanas

Un reportaje publicado en Rolling Stone Colombia reveló que 34% de los abortos legales en ese país practicados durante la pandemia corresponden a mujeres venezolanas.

“El aborto, un derecho para las migrantes en Colombia” es el nombre del reportaje de Laura Vásquez Roa en el que se aborda cómo las mujeres migrantes venezolanas pueden acceder al aborto legal en Colombia, aunque hay desconocimiento sobre esta posibilidad.

El reportaje relata la historia de Aurora, una mujer venezolana de 32 años de edad y madre de dos hijos quien fue víctima de violación. “Corrí con la mala suerte de que me violaron y salí embarazada. Decidí regresar a Venezuela porque tenía miedo de estar en Colombia después de lo que me pasó…tenía mucho miedo” expresó durante la entrevista.

Inmediatamente pensó en recurrir al aborto pero era muy escasa la información con la que contaba. Finalmente y después de ser estafada «encontró información de un grupo de acompañamiento feminista que la orientó para que accediera al aborto de forma segura por medio de un proyecto de Profamilia, una entidad especializada en salud sexual y reproductiva» relata el reportaje.

“Aurora no se lo podía creer. No tenía idea de que en Colombia el aborto era legal. Y bueno, es que no lo es, pero sí está despenalizado cuando: corre riesgo la vida y la salud de la mujer o persona gestante; cuando la supervivencia del feto es inviable por fuera del útero y cuando el embarazo es producto de incesto o de violencia sexual. Ese era su caso”, se lee en el reportaje de Laura Vásquez Roa.

En el texto publicado en Rolling Stone Colombia, Laura Vásquez Roa entrevista a Carolina Triviño, abogada de La Mesa por la vida y la salud de las mujeres, una organización que documentó las dificultades que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres migrantes venezolanas cuando solicitan servicios de aborto en Colombia.

Triviño muestra que, de los 65 abortos legales atendidos entre el 1 de marzo y 31 de agosto, 22 corresponden a mujeres migrantes venezolanas, es decir, 34%.

En el texto también se menciona que la pandemia y el cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela ha dificultado el movimiento de las mujeres migrantes venezolanas que podrían acercarse a Colombia con el motivo de abortar de formar legal y segura, algo que no se puede hacer en Venezuela.

