¡De nuevo a la calle! Barquisimetanos protestaron por deterioro en los servicios públicos #21Nov

Cerca de las 4:00 de la tarde de este viernes 20 de noviembre, un nutrido grupo de personas protestaron de manera pacífica al oeste de Barquisimeto por el deterioro de los servicios públicos y el alto costo de los alimentos.

Con pancartas en manos, los habitantes del sector Pueblo Nuevo, ubicado en la parroquia Ana Soto (antigua Juan de Villegas), manifestaron su descontento por las constantes fallas en el servicio eléctrico, en la escasez del gas doméstico y la insuficiencia de agua potable.

Los protestantes indicaron que actualmente el precio de los alimentos en Barquisimeto es muy elevado.

“Los alimentos son costosos y con este sueldo no nos alcanza. No tenemos cómo cubrir nuestras necesidades básicas. El gobierno regional no cumple con lo que le corresponde”, aseveró una de las manifestantes.

Los ciudadanos también aprovecharon la oportunidad de invitar a las personas de la misma comunidad a participar en la Consulta Popular convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para rechazar las votaciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro el próximo 6 de diciembre.