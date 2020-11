Horror y fantasía se reúnen en el II Festival internacional de Cine El Grito #24Nov

Como producto de un trabajo de producción, curaduría audiovisual y gestión cultural de la Casa Audiovisual El Grito y el apoyo de la Fundación Cultural Bordes, llegara del 3 al 5 de diciembre el Festival Internacional de Cine Fantástico y Horror “El Grito”, en su segunda edición, con un especial formato online y gratuito a través de www.elgritoproduce.com.

Provenientes de 12 países, se disfrutarán 36 cortometrajes en las categorías horror, fantástico, animación, experimental, junto a la competencia nacional.

Entre los venezolanos presentes en la Selección Oficial, se encuentran desde la región capital, Luis y Andrés Rodríguez con las obras “El Manantial” y “Ascenso”; Manuel Palenzuela y Juan Diego Unzueta con “Retro”; Ángelo Betancourt con “Antropomorfo”; y desde Mérida, los talentos formados en la Universidad de Los Andes: Óscar Lopera con el filme “Tánatos”; Mishelle Martínez, Diego Ríos y Angely Blanco con “Parálisis”; y Anthony Xavier González con “Magdalena”.

Con variadas propuestas latinoamericanas, llegan desde México los cortometrajes “616” de Hiram Rodríguez, y “Cadaueris Exquis” con la dirección colectiva de Rodrigo López-Portillo, Enrique Manzo, Eduardo Castellanos y Helena Aguilera. Desde Argentina, el filme “Consume” dirigido por Bruno Gradaschi, y desde Cuba “Salvando a papá”, de Aarón Sánchez Rubio.

Provenientes de América del norte, participan los audiovisuales canadienses “Teething” de Glen Matthews, y “Bloodshed” de Paolo Mancini y Daniel Watchorn. Desde Estados Unidos, llegan los cortometrajes “ROAM” de David Jung, “Partygeddon” de Zak Kirwin, y “Arris Remembers”, dirigido por Jim Stramel. Con producciones creadas desde el exterior, participan

los venezolanos Andrés Estrada con el filme “What Lies Behind” desde Canadá, y Martin del Carpio con “KINDLE” desde EEUU.

En representación del cine español, son parte de la competencia oficial: “La Penumbra” (Dani Viqueira), “Paralelos” (David Hebrero Lobelos), “Pozo” (Diego Puertas), “Tartaro” (Jerónimo García Castela), “Hamelin” (Silvia Conesa), “Human Trash” (Aitor Almuedo Esteban), “No podrás volver nunca” (Mónica Mateo), “Mare” (Guille Vázquez) y “ANI_av1 Collage 18” (Luis Carlos Rodríguez).

También desde el continente europeo, llegan los audiovisuales franceses “Under the lather” de Ollivier Briand, “Transfert” de Jonathan Degrelle, “Heart of Gold” de Simon Filliot y “The Portrait” de Marie Capéla. Realizado entre Bélgica y Luxemburgo, participa “Julia” bajo la dirección de Vincent Smitz.

Y de tierras aun más lejanas, competirán desde Irán los cortometrajes “I am not Alice but here is Wonderland” de Mahdieh Sadat Ahmadi, “Malakout” de Farnoosh Abedi, “The Rotation” de Hazhir As’adi, y desde Corea del Sur “Homo Phone Sapiens”, bajo la dirección de Jaebin Han.