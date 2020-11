PulsoEmpresarial La Feria del Libro del Oeste de Caracas UCAB 2020 se reinventa en digital

Bajo el lema “Hacer cultura digital” y entendiendo el panorama de aceleración tecnológica que vive el mundo tras la llegada de la pandemia de la Covid-19, la Universidad Católica Andrés Bello se adapta a los nuevos tiempos y realizará, por primera vez, la Feria del Libro del Oeste

de Caracas (FLOC UCAB) de forma virtual. La quinta edición de este evento, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de noviembre, constará de una oferta de más de 40 actividades, a través de las cuales se invita al disfrute de la lectura, el arte, la música y el debate sobre la actualidad.

Conversatorios, presentaciones de libros, recitales de poesía, obras teatrales, exposiciones, proyecciones de películas y conciertos forman parte de la variada propuesta que, a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, se ofrecerá de forma gratuita a todo el público

amante de la cultura, con la ventaja que brinda la virtualidad de borrar las fronteras geográficas y permitir la participación de personas que residan en cualquier parte.

Además, para mayor comodidad de los visitantes virtuales de la feria, la UCAB dispondrá una página web, la cual funcionará como plataforma en donde estará disponible toda la información sobre la programación de las distintas actividades y las rutas de conexión y acceso a las salas donde se llevarán a cabo.

“Como dice el sociólogo catalán y ministro de Universidades del Estado español: Hemos entrado de lleno en una sociedad digitalizada en la que vivimos pero que no habíamos asumido. Es que no hemos tenido otra alternativa o posibilidad, producto del encierro. Esa será la característica de esta quinta edición de la feria. Es que no podía ser de otra manera.

La situación de la pandemia y el encierro impuesto por el COVID 19 nos ha obligado a ello. Así, el espíritu de la feria será el mundo y la cultura digital”, mencionó Marcelino Bisbal, director de Publicaciones de la UCAB y coordinador del comité organizador de la FLOC UCAB, acerca de la transición hacia lo digital que ha tenido el encuentro que se realiza desde 2016.

El comunicador y docente resaltó la persistencia de la universidad al llevar adelante esta feria en medio de la pandemia por Covid-19 y destacó la relevancia del carácter virtual de la actividad, de cara al contexto mundial.

“Un fenómeno biológico nos está hundiendo en la virtualidad y la FLOC de este año está acorde con lo que ha pasado en estos meses. La UCAB no se ha detenido, ha seguido haciendo lo que le corresponde, ser una universidad de calidad al servicio de nuestros estudiantes y del país. Nosotros, desde la editorial y como parte de la UCAB, estamos acordes

con esos fines y para ellos es que estamos lanzando la FLOC 2020. Esa es nuestra contribución con el país y el ciudadano”, agregó Bisbal.

Como en ediciones anteriores, la V Feria del Libro del Oeste de Caracas FLOC UCAB 2020 contará con el apoyo de varios aliados, incluyendo la Embajada de España, la Fundación Empresas Polar, Banesco, BOD, Gráficas Lauki, la Fundación Centro Gumilla, La Poeteca y la Fundación para la Cultura Urbana (FCU).

Entretenimiento a un clic de distancia

Música, humor, teatro y cine también dirán presente en la FLOC UCAB 2020, a través de las plataformas digitales propias de esta edición. Gracias al Centro Cultural BOD, Laureano Márquez ofrecerá en línea uno de sus monólogos y el público podrá disfrutar la obra Sangre en el Diván, protagonizada por el actor Héctor Manrique. La Embajada de España patrocinará un ciclo especial de cine de ese país.

El 26 de noviembre se realizarán dos conciertos de cierre: en el primero, organizado por el Centro Cultural BOD, se harán sentir las armonías clásicas y populares; en el segundo sonarán las melodías autóctonas decembrinas, como parte del tradicional “Gaitazo” organizado por Cultura UCAB.

Todas las actividades de la V Feria del Libro del Oeste de Caracas FLOC UCAB 2020 son completamente gratuitas. La grilla completa de programación y los enlaces para que el público se conecte a las actividades estará disponible a través de las cuentas oficiales Enlaucab y Ab_ediciones en Twitter e Instagram, así como en la página web ucab.edu.ve.