Presidenta del Colegio de Enfermeras en Caracas: El 6 de diciembre tiene que haber una cuarentena voluntaria #27Nov

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras en Caracas, participó en la juramentación de “héroes de la salud” de cara a la Consulta Popular convocada por la legítima Asamblea Nacional.

En este acto, en la que también participó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le dio voz a los trabajadores de la salud, quienes respaldan la consulta ciudadana que convocó el mandatario venezolano.

“Hoy salud es el testigo presencial de un estado fallido. El 6 de diciembre tiene que haber una cuarentena voluntaria“, explicó Contreras con respecto a las cuestionadas elecciones parlamentarias que convocó el régimen de Maduro.

Por otra parte, mencionó que los trabajadores de la salud en Venezuela “están trabajando de gratis”, ya que no reciben un salario digno para seguir laborando en el país.

“El día 12 de diciembre no vamos a decir (en la Consulta Popular) que no queremos a Maduro, porque no lo queremos. Debemos decir que aquí está el pueblo venezolano buscando una Venezuela libre“, agregó.