El pan de jamón se convierte en un lujo difícil de adquirir #28Nov

Elimpulso.com realizó un recorrido por diferentes panaderías de la ciudad de Barquisimeto para consultar el precio del tradicional pan de jamón, un plato navideño que es ofrecido de forma individual y en combo.



El precio del pan de jamón es similar en panaderías del centro y este de la capital larense, ubicándose en 5 dólares la unidad. También es ofrecido en combo con la finalidad de atraer a los consumidores.

Acompañado de 400 gramos de pernil y un refresco, el costo se puede incrementar a 10 dólares, siendo esta opción una de las más buscadas.



En algunos sitios por los mismos 10 dólares las personas solo pueden adquirir un pan de jamón, todo dependerá del lugar y la calidad del producto.



Sin embargo, estos precios no están al alcance de todos, los bajos salarios y las prioridades que tienen los ciudadanos de abastecerse de alimentos les impide poder darse un “gusto” y disfrutar de este plato navideño.

“Aún no he podido comerme un pan de jamón y con esos precios no creo que pueda. Prefiero comprar harina, queso o huevos”, manifestó Carmen Pérez, una señora que transitaba por la avenida Vargas de la capital larense.