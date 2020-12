Maduro: Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedo más aquí, asumo el reto #1Dic

Durante la tarde de este martes primero de diciembre, Nicolás Maduro participó en un encuentro con el Gran Polo Patriótico (GPP) donde hizo campaña previo a las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas por su régimen para el 6 de diciembre.

Inicialmente, enfatizó que el regalo que le puede dar la población para diciembre será una victoria en dichas elecciones que han sido cuestionadas por la comunidad internacional.

“Es un grave error no ir a votar porque si usted no decide con sus votos, otros decidirán por usted“, comentó.

Incluso, le envió un mensaje a los factores democráticos de Venezuela, a quienes retó a participar en las elecciones, ya que aseguró que si llega a perder contra ellos, renunciará a Miraflores.

“Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedo más aquí. Dejo mi destino en manos de Venezuela. Me perdonan lo crudo que soy, pero la oposición 5 años más en la Asamblea, así no. Asumo el reto“, indicó.

Sin embargo, es importante acotar que los factores democráticos de Venezuela, liderados por el presiente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, han reiterado que no participarán en estos comicios porque los consideran un “fraude electoral”.