Cardenales vence a Bravos y se afianza en la primera posición de la División Occidental

Cardenales de Lara desplegó lo mejor de su ofensiva en el tercio final del juego para imponerse por segunda vez corrida a Bravos de Margarita, esta vez en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia y con pizarra de 6-2.

Concluido el sexto inning, el relevo de Bravos no pudo volver a colgar un cero. Entre los actos siete y nueve, Lara anotó cinco carreras para dejar sin chance al cuadro insular.

El bateador más oportuno de ese último trío de innings fue Yonathan Mendoza. Soltó dos oportunos extrabases – un triple y un doble – para producir dos de esas cinco carreras anotadas por Cardenales en esa parte final del encuentro.

Los pájaros rojos hilvanaron su tercer triunfo al hilo, mientras que Margarita suma dos caídas en línea.

En un juego en el que ambos equipos exprimieron el bullpen, el dominicano Ricardo Gómez (1-0), quinto relevista utilizado por el mánager José Moreno, se llevó el triunfo. Alfred Gutiérrez (1-1), quinto de ocho relevistas usados por el piloto Henry Blanco, no solo cargó con el revés, pues también perdió la oportunidad de mantener una ventaja.

Bravos abrió la pizarra en el cierre del primer acto y ante el zurdo Logan Darnell, antiguo integrante del club y ahora abridor por Cardenales. Omar Carrizales se embasó por error del inicialista René Reyes, quien no pudo manejar un batazo del veloz toletero. Breyvic Valera la elevó por el jardín central para que Gorkys Hernández se deslizara hacia su izquierda, pero por milímetros no pudo realizar lo que hubiese sido un engarce de feria. Carrizales, quien se movilizó hasta las cercanías de la intermedia para contemplar el batazo, pisó el acelerador al constatar el inútil esfuerzo de Gorkys y se metió hasta la antesala. Breyvic no pudo pasar de la inicial y desde allí observó cómo una línea de Ramón Flores caía imparable sobre el jardín derecho para empujar a Carrizales con el 1-0.

La escueta diferencia prevaleció hasta la parte alta del quinto inning, cuando Cardenales reaccionó ante Werner Leal, quien en el capítulo anterior había relevado a un dominante abridor Mario Sánchez. Gabriel Moreno conectó sencillo a la izquierda y de inmediato, en jugada de bateo y corrido, Yonathan Mendoza la rodó por la parte derecha del cuadro para avanzar al corredor. Una línea floja, desprovista de fuerza, salió del bate de Yordanys Linares para apenas eludir el guante del antesalista Breyvic Valera y aterrizar en la zona corta del jardín izquierdo. Como había situación de dos outs, Moreno despegó al contacto y empató el juego sin dificultad alguna.

Margarita replicó en el cierre del capítulo ante el derecho Daniel Álvarez, quien entró a escena en ese momento y en lugar de Darnell. Luego de dos outs, Valera y Flores sacaron boletos corridos. Oswald Peraza, coach de pitcheo, entró a conferenciar con Álvarez. Pero la conversación no produjo el resultado deseado, pues Dennis Ortega, en conteo de dos strikes y una bola sonó sencillo de roletazo hacia el jardín derecho para remolcar a Breyvic con la diferencia 2-1.

Llegaría entonces la parte superior del séptimo acto. Luis Bastardo, relevista de turno, había colgado los dos primeros outs al Cardenales. Oswald Peraza Jr. y Linares recibieron boletos consecutivos. El piloto Blanco pidió la bola a Bastardo para cederla a Alfred Gutiérrez. Jecksson Flores le dio las buenas noches con infieldhit por la inicial para llenar las almohadillas. Seguiría Gorkys con llegada a conteo máximo y posterior boleto para forzar la anotación de Peraza Jr. desde la antesala con el 2-2. Gutiérrez dominó a Osman Marval para evitar mayores daños.

Sin embargo, en la azotea del octavo, el relevista no pudo repetir la receta. René Reyes le sonó hit a la izquierda para que el manager Blanco decidiera llamar al también derecho Orlando Romero. Deiner López corrió por René en la inicial. Gabriel Moreno falló, pero Yonathan Mendoza haló la bola, la transformó en línea seca sobre la raya derecha, que se internó en el rincón para derivar en triple remolcador de la diferencia 3-2, lograda en las piernas de López.

Peraza Jr., y Linares volverían a caminar como en el inning anterior y llenaron de nuevo las bases. Explotó Romero y Luis Candelo escaló la loma para dominar a Flores con elevado a la inicial y concluir así las angustias insulares.

En el noveno, Lara ensamblaría rally de tres carreras para resguardar el triunfo. Luis Candelo seguía sobre la loma y abrió la entrada con otro boletoa Gorkys, quien llegó a conteo de 3-1. Osman Marval continuó con sencillo a la derecha, batazo que colocó a Gorkys en la antesala. Joantgel Segovia conectó por la grama corta para doble matanza y Gorkys anotó el 4-2. Las bases quedarían limpias por pocos segundos, pues Deiner Lopez se anotó infieldhit de toque por la tercera base. Gabriel Moreno descargó su segundo doble del encuentro, lineazo contra la pared central para impulsar a López.

Jesús Yepez reemplazó a Candelo para soportar doble de Yonathan Mendoza al centro para que Moreno anotara el 6-2.