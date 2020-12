OPINIÓN Reflexión en positivo: 56 Asamblea de Fedenaga #3Dic

Cincuenta y seis 56 Asambleas de la Federación de Ganaderos (Fedenaga) admiradas siempre, debido a su contenido fueron una competencia por la excelencia lograda por sus organizadores. No hubo obstáculo posible que le entorpeciera su deseo de hacer y hacerlo bien; dejar bien asentado los valores del venezolano de buen juicio, verdadero sentido, verdaderos hacedores y gremialistas. Allí compitió el talento unido al amor por la siempre primera economía del mundo; que es sin duda la ganadería y la agricultura. Hoy en nuestra patria llevando la carga solo y en vez de tener apoyo esta bajo un permanente atropello. Pero Fedenaga frente erguida, paso firme, siempre marcara la pauta y el camino de no ser vencido y que esta institución que ha hecho historia vino a esta patria para quedarse no de golondrina, sino a contribuir en producir, generar riqueza, convivir y compartir de forma pacífica pero enérgica donde se impone el buen criterio, la ética, la moral ,la carga y no una carga para nadie, a los ganaderos y agricultores enviamos este mensaje de parte de Jesucristo que ya Dios hizo su parte al crearnos y nos contempla con cariño y pide que hagamos nuestra parte así es preciados productores; ni siquiera pensar en fallar a este mensaje hagamos oraciones porque se multiplique la fuerza y voluntad que abunda en el hombre que le gusta madrugar y andar con las botas embarrialadas o dormir con el sombrero puesto como uno que conocemos del Guarico el ahora embajador de paz del sector primario Carlos Albornoz, no olvidar que para ser interesante hay que interesarse; dijo dale gracias… los titanes de la ganadería gente del campo y la agricultura. Queda muy claro y asentada en esta 56 asamblea que los tantos talentos y valores que tenemos en nuestra patria, no habrá fuerza que la pueda acabar estos son con tan sobrada valentía que actúan como los músicos del Titanic ahogándose pero que la música suene, siguen tocando aquello fue un accidente; aquí es un propósito ahogar a quien produce y aporta , premiar al destructor. Al señor Armando Chacín nuestro reconocimiento ha sido muy asertivo en la conducción de Fedenaga y todos los que lo acompañan en su directorio con una voluntad férrea de que Fedenaga somos todos y convencido de que el campo es la solución y que no hay nada más sagrado y hermoso que producir alimentos.

Todas las ponencias fueron de primera no hubo una fracción de segundo de perdida venciendo fallas que no faltan. Me llamo la atención del ponente Dr. Ignacio Amador (Director de Asocarnica de Colombia), quien hablo de la ganadería y los agricultores colombianos y su disertación sobre lo económico y generación de riquezas para el país , considero que es digno de admirar no de envidiar porque eso no va con la gente del campo , los campesinos nos gusta trabajar, sudar y nada de la ley del menor esfuerzo, explicaba el doctor Rafael Araque (Tesorero de Fedenaga) de las buenas alianzas del sector primario ganadería, agricultura y gobierno pues aparte del respeto que el gobierno siente por el productor del campo; tiene todo el apoyo desde la presidencia de la república y todo el cuerpo diplomático del mundo son sus mejores promotores del sector, sus insumos al día y al momento; todo funciona a favor. Todo lo que carecemos aquí, allá abunda por ello las buenas alianzas es para beneficio de ambos.

Ver estos dirigentes de la 56 asamblea de Fedenaga, organización de admirar con una perfecta invitación a trabajar, abundancia de optimismo y a seguir produciendo aumentar cada día más, muy alejados de los zombis que anuncian desastre y hambre, aunque si consiente y pendiente de que la hambruna no existe en democracia. La hambruna y que es propiedad exclusiva de las dictaduras eso está certificada; si lee un poco de la historia y nuestra regiones, porque esto no se parezca a nuestra patria; así que no dudemos de que la buena suerte nos acompañe en este nuevo reto que asumimos con todo orgullo y Dios nos ilumine para con buenas ideas para contribuir que el país salga adelante y que nuestro aporte sea sustancioso y apetitivo al presidente Armando Chacín motor y conductor de los ganaderos pido a la Divina Pastora que desde el cielo un rayo de su luz que alumbre cada idea y cada paso por el bien del amor y la paz de todos.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

