¿Qué pasará después de las cuestionadas votaciones del 6D? #5Dic

Una vez que se realicen las cuestionadas elecciones de este 6 de diciembre, convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para tener su Asamblea Nacional con un resultado pírrico, porque la mayoría de la población se abstendrá de sufragar, arreciará la presión del pueblo democrático para exigir elecciones libres, justas y verificables, así como el repudio a la dictadura.

Así expresó el doctor Oswaldo Álvarez Paz, exgobernador del Zulia y excandidato presidencial, no cree en la amenaza hecha el fin de semana por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aspirante a diputado en estas parlamentarias en la lista nacional, de que quien no vote, no comerá.

El pueblo venezolano, prosiguió, está unido y masivamente se pronunciará por darle respuesta a los planteamientos formulados en la Consulta Popular.

Se ejercerá presión para la salida del poder de Nicolás Maduro y la celebración de elecciones libres, transparentes y verificables.

Es fácil decirlo y difícil concretarlo, reconoció. Pero, no nos rendimos. El rumbo que nos hemos trazado es restablecer la democracia y, por supuesto, recuperar el país, que está destrozado, en la ruina.

Macarena González: Comunidad internacional consolidará su apoyo

Al exponer su criterio la abogada Macarena González, integrante de la dirección nacional de Voluntad Popular, indicó que habrá en lo inmediato una reconfiguración en la plataforma de oposición a partir de la Consulta Popular, auspiciada por la Asamblea Nacional al ser presentada esta iniciativa por Juan Guaidó.

La comunidad mundial, más allá de los informes elaborados con base a los delitos perpetrados contra miles de ciudadanos, a quienes se les violaron sus derechos, estará pendiente de que haya un gobierno de transición y se realicen elecciones justas, libres y supervisadas por los organismos internacionales independientes.

Desde el 12 de diciembre cuando se tengan los resultados de dicha consulta, podrá la oposición democrática desarrollar su tarea para establecer un Estado sólidamente democrático.

Yuyita de Chiossone: El mundo comprobará

que vivimos en dictadura

La profesora Yuyita de Chiossone, exsecretaria general de gobierno del estado Lara y presidenta del Banco de sillas de Ruedas, dice estar convencida de que a nadie engañará Nicolás Maduro con su proceso ilegal de escoger una Asamblea Legislativa, para controlarla, como ha hecho con los demás poderes públicos.

“Cree el usurpador de Miraflores que el juego que está haciendo, para tener unos diputados que le obedezcan totalmente, le va a salir bien”, comentó. Pero, es que este es un proceso totalmente ilegal, comenzando por la escogencia del Consejo Nacional Electoral nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, ya que los directivos no son nada imparciales, sino fichas del régimen.

Si como ha dicho Maduro, va a poner presos a los diputados de la actual Asamblea Nacional cuando él tenga su legislatura, será peor para él, porque el mundo comprobará que vivimos en dictadura, donde se violentan las leyes y se desconoce la Constitución.

De modo, pues, que nada va a hacer con un poder Legislativo que será desconocido por la mayoría de la comunidad internacional y, desde luego, por la mayoría de la población venezolana, porque no la representará, ya será escogida como lo decidió Maduro: a dedo.