Transparencia Venezuela: La gran corrupción ha sumergido al país en una crisis sin precedentes, agravada por la COVID-19

Su compromiso de redoblar sus esfuerzos para erradicar la corrupción, anuncia la ONG, Transparencia Venezuela; tomando en consideración que el patrón de Gran Corrupción que se ha consolidado en Venezuela durante las dos últimas décadas ha sumergido al país en una Crisis Humanitaria Compleja sin precedentes, agravada por la pandemia por COVID-19.

La malversación y el desvío de los fondos públicos en beneficio de particulares y de pequeños grupos, ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de los ciudadanos, que hoy padecen la deficiencia de servicios vitales, como salud, electricidad, agua potable, gas doméstico y gasolina, entre otros. Además, la crisis económica y la conflictividad política y social que enfrenta el país han empujado a emigrar a más de 5,1 millones de personas, en busca de mejores condiciones de vida, lo que organismos internacionales han reconocido como el peor desplazamiento forzado de América Latina y el segundo del mundo, después del de Siria.

En 2019, la Gran Corrupción ubicó a Venezuela en el puesto 168 de transparencia entre 183 naciones. Se trata de un fenómeno de gran magnitud, con ramificaciones internacionales y vinculaciones con el crimen organizado mundial, que requiere de un esfuerzo mancomunado extraordinario, en el que participen los ciudadanos, organizaciones y sectores de la sociedad civil venezolana. Ante esta realidad surge la necesidad urgente de emprender acciones que permitan superar la crisis, acabar con el mal funcionamiento de los servicios públicos, poner fin al deterioro de la calidad de vida de la población y dejar atrás las políticas económicas nefastas, que han ensanchado la brecha de la pobreza y la desigualdad social. Transparencia Venezuela ratifica hoy, más que nunca, su compromiso y voluntad de evaluar, diagnosticar y denunciar la corrupción, al tiempo de recoger propuestas y recomendaciones desde los distintos sectores de la sociedad, empresarios, sindicatos, gremios profesionales, académicos, universitarios, iglesias y comunidades organizadas para lograr la transformación que todos los venezolanos anhelan.

Corrupción y séptimo arte

Para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre, Transparencia Venezuela cumplirá una agenda en la que destaca el foro virtual: La extradición como mecanismo político en Venezuela. ¿A quién solicitan por corrupción?, edición especial de sus acostumbrados Espacios de Transparencia, que busca dar respuesta a interrogantes sobre los cuatro patrones que, según registros de la organización, están presentes en las solicitudes de extradición activa por casos de corrupción, aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en contra de opositores o denunciantes. De igual modo, se analizarán las sentencias de extradición activa contra funcionarios o exfuncionarios y particulares, por delitos contra el patrimonio público.

El evento, que se realizará a partir de las 2:00 pm (hora de Caracas), tendrá como ponentes por Venezuela a Milagros Betancourt, embajadora retirada del ministerio de Relaciones Exteriores; y Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet). Como invitados internacionales estarán Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal; y Marta Muñoz, profesora de Derecho Penal, ambos de la Universidad de Castilla de La Mancha, España. Para más detalles del evento ingresa a https://transparencia.org.ve/que-son-las-extradiciones-y-por-que-son-importantes-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/.

Por otra parte, Transparencia Venezuela ha estado presente en Miradas Diversas, el 2do. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, promovido por Gran Cine, Movies That Matter, People in Need y Provea, y coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción, a las 2 de la tarde, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, estará como panelista en el cine-foro de La lavandería, película biográfica estadounidense dirigida por Steven Soderbergh en la que una viuda investiga un fraude al seguro. Todas las pistas conducen a dos abogados de Ciudad de Panamá que se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial. Para más detalles sobre esta actividad y acerca del festival visita https://transparencia.org.ve/transparencia-dira-presente-en-miradas-diversas-el-2do-festival-internacional-de-cine-de-derechos-humanos/.

Año de retos

Esta fecha, creada por la Organización de las Naciones Unidas para reflexionar y generar conciencia sobre los daños y consecuencias que causa la corrupción en las sociedades, gobiernos y economías de todo el mundo, será propicia para que Transparencia Venezuela difunda su tradicional mensaje navideño, y compartir con el ciudadano común y las organizaciones de la sociedad civil sus palabras de esperanza y motivación en medio de la profunda crisis que nos agobia. La tarea de promover condiciones y procedimientos para prevenir y disminuir la corrupción no se detiene. De cara a 2021, el gran desafío a superar está en proponer y diseñar estrategias, metodologías y herramientas que se adapten a la nueva realidad post COVID-19 y seguir sumando voluntades para avanzar la construcción de una Venezuela íntegra y próspera.