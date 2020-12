Reportan agresiones en 11 estados del país durante la Consulta Popular #12Dic

El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, denunció que en 11 estados del país se registraron agresiones y actos de violencia hacia los ciudadanos que este sábado participaron presencialmente en la Consulta Popular.

Entre los estados mencionados, se encuentran Guárico, Miranda, Bolívar, Distrito Capital, Aragua, Apure, Cojedes, Falcón, Trujillo, Zulia y Táchira.

“El régimen esperaba una participación que no lo amenazara, y pareciera que en la mañana no se prepararon para la represión, pero ahora lamentablemente escaló en 11 estados del país hay nuevos incidentes que antes no estaban”, dijo Guevara en horas de la tarde, durante la emisión del balance sobre la consulta.

Aunado a esto, dijo que la ausencia en las calles de personas afectas al chavismo fue la razón para que el régimen incrementara la represión en los diferentes puntos.

“Mandaron a la gente de ellos a participar en las plazas, pero no pudieron llenar las calles y ante la frustración atacan contra la buena gente que quiere el cambio, que quiere la consulta popular”, señaló.