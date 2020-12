Diputado Teixeira: Califican de inhumana y cruel actitud del gobierno de Trinidad y Tobago para tratar diáspora venezolana #16Dic

La actitud del gobierno de Trinidad y Tobago para tratar la situación de la diáspora venezolana, que acude a ese país buscando un mejor porvenir para ellos y su familia y terminan encontrando la muerte, deplora y rechaza el diputado por el estado Miranda, Manuel Teixeira.

El legislador se mostró muy apenado y afligido ante la tragedia ocurrida en las costas venezolanas de Güiria estado Sucre, en la que un grupo de venezolanos que perdieron la vida 21 personas entre mujeres, hombres y niños.

Expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Güiria, que sufren la pérdida de sus seres queridos, que ante las adversidades y asumiendo los riesgos de lo que significa la ruta de altamar decidieron huir para salir de la crisis que se vive en Venezuela y buscar nuevas oportunidades.

“Oportunidades que les han sido negadas, como reza el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el estado que está obligado a garantizar el bienestar a los venezolanos y hoy están muy lejos de estar en bienestar “, aseguró el diputado Teixeira.

Agregó que no son cifras ni números, son almas que partieron de sus hogares que no llegaron a un destino, enlutando no solo a su familia, sino a millones de venezolanos que vieron con dolor las gráficas de los compatriotas que naufragaron y murieron ahogados en el mar.

“Esta historia se repite, antes en Falcón, además de los miles de venezolanos que hemos visto, en gráficas y videos, caminando por las carreteras y autopistas de Venezuela con sus muchachos y bolsos, buscando la frontera, buscando futuro en otras tierras”, afirmó.

Calificó de inhumana, cruel, indolente e impresentable el comportamiento de las autoridades de Trinidad y Tobago y su gobierno, con respeto a esta situación de la diáspora venezolana, quienes decidieron que ese hermano país podría ser una opción para sus vidas.

“Los representantes del gobierno de Trinidad y Tobago avergüenzan una relación histórica de dos pueblos cercanos fronterizos. Los responsables y culpables determinarán las investigaciones de rigor que hoy exigimos”, puntualizó el diputado mirandino.

Manifestó que seguirán asumiendo la lucha por conseguir una solución a esta crisis multifactorial, para lograr una solución que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos, la reinstitucionalización del país es la tarea para devolverle la esperanza a un pueblo que poco a poco se ha ido entristeciendo.

“Es nuestra obligación construir soluciones reales para que más nunca ningún venezolano salga a buscar futuro en otras tierras. El futuro de nuestro país está en cada uno de los venezolanos y nosotros en nuestras tierras”, aseguró.