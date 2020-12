Bloque Parlamentario de Lara rindió homenaje a la diputada Bolivia Suárez #19Dic

Este sábado 19 de diciembre el Bloque Parlamentario del estado Lara, organizaciones sindicales, vecinales y el partido político Voluntad Popular rindieron un homenaje póstumo a la diputada ante la Asamblea Nacional, Bolivia Suárez, quien falleció el pasado jueves por complicaciones asociadas a la COVID-19.

La ceremonia se realizó dentro de las instalaciones del Colegio de Abogados de la entidad y contó con la participación de la sociedad civil, así como representantes de las toldas políticas.

Visiblemente conmovida, María Beatriz Machado Suárez, hija de la diputada Bolivia Suárez, aseguró que su madre luchó por enaltecer a la mujer venezolana y alzar la voz de todos los educadores del país.

“Conocí a una madre que sufría por el dolor ajeno y que no descansaba hasta buscar alguna solución de acuerdo a sus posibilidades. La vi recorrer su amada parroquia Juan de Villegas en toda su extensión. Bolivia es mi maestra en política, su legado siempre estará presente en los dirigentes sociales. Su lucha por el bien común era uno de los principios motivadores. Como decía mi madre, debemos cuidarnos que Venezuela nos necesita a todos”, expresó María Beatriz.

Macario González, diputado ante la Asamblea Nacional y representante del Bloque Parlamentario en la región, señaló que Bolivia Suárez fue una mujer con una conducta intachable.

“Los diputados estamos golpeados por la pérdida de Bolivia. Ella defendió el rol de la mujer en la política de Venezuela. Hoy se escribe su nombre en el altar. Cuando se hable de democracia en Lara, ahí va estar Bolivia”, aseveró González.

Por su parte, Ángel Torres, diputado ante el parlamento venezolano y miembro de la tolda naranja, agregó que Suárez será recordada por todos los larenses como una mujer con humilde y vocación de servicio.

“Bolivia no era temerosa de Dios. Estoy seguro que él ya la recibió. Bolivia está bien, está en nuestro corazones. Ella no está en una caja, está nuestros corazones y valores. Me quedo con su sonrisa y el pulgar levantado”, manifestó Torres.

Bolivia Suárez fue electa diputada por electa por el estado Lara en el 2015 y desde que asumió su cargo se dedicó a luchar por el bienestar de la población de la parroquia Juan de Villegas (hoy guerrera Ana Soto), donde residió, y dentro de esa actividad social, humanitaria y desprendida, recibió el respeto de los habitantes de ese populoso sector, el mayor habitado de Iribarren.