OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: Que está pasando con el dólar (Parte II) #23Dic

En nuestro afán de ser útil a la colectividad, intentando colaborar con las autoridades a quienes compete el bienestar de la sociedad y siguiendo instrucciones de algunos integrantes de la Red, transcribo la continuación del documento redactado por el economista y profesor universitario Gerardo Álvarez; documento que se expresa por sí mismo demostrando la sapiencia de su autor, cito:

Entonces, el extinto presidente, mal asesorado por su equipo económico, endeudó masivamente al país, tanto al exterior como al interior, a través de la monetización del déficit fiscal que llamamos comúnmente emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela. Según José Guerra, antes citado, “el Instituto Emisor, hasta el cierre de octubre de 2020, le ha extendido a PDVSA una línea de crédito por US $21.500 millones, casi cuatro veces las reservas internacionales y 30% de Producto Interno Bruto. Por eso la hiperinflación sigue viva a pesar del colapso de la demanda. “ En suma, la disminución de la producción y de los ingresos petroleros llevaron al gobierno a aplicar un modelo económico basado en inyectarle a la economía ingentes cantidades de dinero , no importando sus consecuencias y sin el respaldo de la producción de bienes y servicios , lo cual generó un colosal desequilibrio macroeconómico entre ambas variables del cual no nos vamos a recuperar a corto ni a mediano plazo , pues el ejecutivo nacional continuará con esta letal practica mientras no se recupere el ingreso fiscal proveniente del sector petrolero.

En segundo lugar, recuerden que el país vive una hiperinflación que se enquistó en nuestra economía desde noviembre de 2017. Somos uno de los pocos países del mundo con un fenómeno monetario como ese durante más de tres años. Esta peligrosa enfermedad monetaria surge como consecuencia de un descarrilamiento de los precios que van irrumpiendo como un volcán en erupción que hace estragos en la economía de cualquier país. Según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Venezuela registró una inflación acumulada en 2018 del 4.684% y e l 2019 de 7.374%. Para el 2020 los analistas económicos han estimado una inflación no menor a 5000%. Esto quiere decir que desde que apareció la hiperinflación en nuestro país hace tres años, el proceso inflacionario suma aproximadamente 17.058% cifras estas que exhiben muy pocos países en el mundo. ¿Cómo puede recuperarse nuestra economía con estas lapidarias cifras? Esto sin haber mencionado el hecho que tenemos la mayor contracción económica del mundo, registrando en los últimos siete años una abrupta disminución del Producto Interno Bruto de un 80%, siendo conservadores. En una segunda conclusión, podríamos señalar pues que tanto la caída del ingreso petróleo como la hiperinflación han sido las variables macroeconómicas que han tenido una incidencia directa en el comportamiento alcista que ha sufrido el dólar americano, especialmente en este año 2020.

Una tercera causa de la abrupta subida del dólar este año está relacionada directamente con el comportamiento de la liquidez monetaria durante el mismo lapso. Pudiera afirmarse que jamás en nuestra historia republicana esta importante variable económica había experimentado una variación de tal magnitud como nunca se había visto en ningún país del mundo. Continuará…

Maximiliano Pérez Apóstol