¿Qué regalo le piden los barquisimetanos al Niño Jesús? #23Dic

“Salud y reconciliación entre los venezolanos”, es lo que le pide Rosa Castillo al niño Jesús. La mujer de 58 años, residenciada en el sector 23 de enero, al este de de Barquisimeto, este año vio partir a dos de sus tres hijos al exterior porque “la vida en Venezuela cada vez se pone más dura”.

“En enero de este año mis dos hijos se fueron del país: el varón, que es el mayor, se fue para Colombia y la hembra se mudó para Chile con su esposo. Aquí la situación cada vez se pone más dura y ellos que están jóvenes no pueden seguir pasando los mejores años de sus vidas en un país que no se le ve solución por ningún lado”, expresó la dama quien ejerció por casi 30 años la docencia.

Castillo, mientras compraba algunos alimentos para la cena en su casa y utilizaba su polvo compacto de maquillaje para preservar su belleza y coquetería, aseguró a Elimpulso.com que los barquisimetanos, ante cualquier cosa, deben pedir que pronto cese la pandemia de la COVID-19 en el país.

“Lo importante es tener salud, lo demás viene por sí solo. Este ha sido un año sumamente fuerte para el mundo, pero sobre todo para los venezolanos que desde hace mucho tiempo venimos padeciendo tantas calamidades. También hay que pedir por la reconciliación entre los venezolanos. Ya basta de tantos calificativos y señalamientos entre nosotros. A todos por igual nos afecta la crisis, nadie es más que el otro. Ese rencor por pensar distinto se tiene que acabar”, aseveró.

Suplir todas sus necesidades

Mónica Mejías, Abogada y licenciada en Administración, con residencia en el sector Barrio Unión, nunca pensó que por casi un trimestre de este año estuviese sumergida en colas para abastecer su vehículo de combustible.

Mejías, al igual que Rosa Castillo, aseguró que su principal petición al niños Jesús es que los venezolanos puedan suplir todas sus necesidades y evitar que los jóvenes se vayan del país.

“Cómo ciudadana, pido mucha tranquilidad, evitar la angustia del día a día, esa de tener que buscar el sustento diario, así seamos profesionales porque tener un solo trabajo no alcanza para sobrevivir. Que cada persona pueda cumplir sus necesidades básicas en cuanto a medicina y alimento. Que nos concedas esas pequeñas cosas, ya seríamos un poquito felices los venezolanos”, manifestó.

Cambio de gobierno

La gran mayoría de los venezolanos culpan a Nicolás Maduro y a su gobierno de generar una grave emergencia humanitaria en el país y de provocar el colapso total en los servicios públicos.

“El chavismo y Maduro deben irse. Yo no conocí la cuarta república, solo conozco la quinta y ha sido catastrófica. No me he podido graduar por toda la crisis que hay en el país. El niño Jesús, además de pedirle unión, paz, prosperidad y abundancia, debería concedernos ese milagro”, manifestó Jiménez de 26 años.

Por su parte, Andres Peña ruega para que el próximo año regrese todo a la “normalidad’‘ para que los venezolanos vuelvan a su cotidianidad.

“Como estudiante no fue nada fácil, y no ha sido fácil todavía, acostumbrarme a ver clase a distancia. Espero que el año que viene todo vuelva a la normalidad y podamos continuar con la cotidianidad. Aunque creo que este año nos dejó una gran lección: valorar todo lo que tenemos, nuestros trabajos, nuestra familia, los verdaderos amigos, pero nos enseñó sobre todo a valorar la vida”, reflexionó el joven estudiante de Ingeniería Agropecuaria.