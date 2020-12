El sector industrial venezolano expresa su preocupación, ante el anuncio adelantado por el Gobierno de Nicolás Maduro, de retornar en el mes de enero al esquema de cuarentena de 7×7, el cual ha sido rechazado por los distintos sectores del aparato productivo nacional, por cuanto su impacto ha sido negativo para los procesos productivos.

Así lo expresa el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, Adán Celis Michelena, quien continúa preguntándose si es que durante el período de navidades el virus chino se fue de vacaciones, está haciendo un tour por las islas del Caribe o se fue de vacaciones.

“El virus va a estar con nosotros muchísimo tiempo, por más que lleguen las vacunas, el virus va a estar aquí, así que no nos queda más remedio que adaptarnos a esta realidad, porque lo que si es seguro, es que si alguien pierde su empleo porque una empresa o una industria no puede seguir, a esta persona en el futuro inmediato le va a ir mal, va a perder su capacidad de compra y el bienestar en su hogar. El virus chino nos puede dar a todos. Es una probabilidad, tenemos que cuidarnos para que no nos de, pero si se pierde el empleo, su situación va a empeorar, por eso de nuevo hacemos un llamado para que nos pongamos a trabajar, yo no puedo entender como dejas algo por un mes y luego vuelves al 7×7, 7 x 4, la verdad que no en tiende, al parecer hay cosas para las cuales no me da el intelecto. Los industriales nos llamamos así y el apellido es terquedad y hasta donde sea, vamos a seguir insistiendo, no podemos seguir perdiendo industrias en el país, no podemos seguir perdiendo empleos, la situación está ya en extremo delicada, porque esta no es la Venezuela de antes que cuando faltaba un producto se importaba con la chequera del Estado, de manera que lamentablemente recursos que se han debido destinar a crear más empresas en Venezuela, más industrias, que hubiera financiamiento para más negocios reales en el país, se destinó a importar, eso ya no existe, tienes que comenzar a producir tus bienes en el país, si no lo haces, te va a costar mucho mas importarlos”, alertó el presidente de Conindustria.

Explico que en los países pobres, los productos son más costosos, porque no existe la economía de escala, que es la que permite reducir los costos de producción y abaratar los precios de los bienes y servicios.

Recuerda asimismo que en años pasados, se recibían en los puertos venezolanos, 17 barcos diarios con contenedores con bienes para Venezuela, hoy apenas llegan dos al mes, entonces los fletes antes eran más baratos por que había más frecuencias.

“Por eso lo que se impone es impulsar la economía, no podemos seguir en este 7×7, así que el llamado es a seguir adelante,, vamos a producir y a impulsar al país hacia adelante, no podemos seguir industrias y empleos”, ratifico Celis Michelena.