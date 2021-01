En fin de año, solo 9 de los 16 niños venezolanos detenidos en Trinidad vieron a sus familiares

Solamente 9 de los 16 niños venezolanos que fueron detenidos en Trinidad y Tobago lograron estar, durante al menos 1 hora, con sus familiares el pasado 31 de diciembre.

Así lo informó la prensa del vecino país.

El gobierno de Trinidad y Tobago mantiene encarcelados, y en pésimas condiciones, a 16 niños venezolanos tras ingresar ilegalmente al país a finales de noviembre, con el afán de reunirse nuevamente con sus padres, quienes habían huido del país un tiempo atrás.

9 de estos niños lograron reunirse la última noche del 2020 con sus familiares. Sin embargo, los 7 restantes, incluido un bebé de 4 meses, no contaron con la misma suerte y permanecieron bajo custodia junto a los 11 adultos que los acompañaban en la embarcación.

Los menores han estado detenidos en el helipuerto Chaguaramas, en el suroeste de la isla.

La abogada Nafeesa Mohammed, líder local en favor de los derechos humanos, había pedido a las autoridades trinitenses que permitieran que los niños venezolanos que quedaron detenidos fueran liberados.

“Necesitan protección, no persecución. El asunto ya está ante los tribunales, pero hasta que no se decida por qué no liberarlos. El Estado tiene los poderes y la autoridad para hacerlo”, señaló Mohammed.